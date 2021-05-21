Dünya Çek medyası Polonyanın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi
AVRUPA

Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak’ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşması Avrupa medyasında yankı uyandırdı. Çek haber sitesi Echo24, Rusya’yı tehdit olarak gören Polonya’nın Türkiye’den SİHA almasının 'mantıklı' bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi
Bayraktar TB2

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.

"POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"

Polonya’nın bu hamlesi Avrupa medyasının da dikkatini çekti. Çek haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist Lukas Visingr’in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.

Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.

TÜRK SİLAHLARINI ALACAKLARIN SAYISI ARTACAK

Rusya’yı birincil tehdit olarak gören Polonya, ‘mantıklı’ bir hamle yapıyor. Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir.

POLONYA'NIN PROGRAMINA GÖRE 6 ADET SATILABİLİR

Mart 2018'de Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz tarafından Milli Savunma Parlamento Komisyonu'nun bir toplantısında yayınlanan bilgilere göre, Polonya’nın programı, 2020 ile 2022 arasında 6 sistemin teslimatını içerecekti. Belirsiz bir gelecekte 6 sistem daha satın alınabilir."

Echo24 sitesinin ilgili haberi.
Echo24 sitesinin ilgili haberi.

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