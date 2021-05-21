Çek medyası Polonya’nın Bayraktar TB2 hamlesini yazdı: Türkiye bir silah süper gücü olduğunu yineledi

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.

"POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"

Polonya’nın bu hamlesi Avrupa medyasının da dikkatini çekti. Çek haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist Lukas Visingr’in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.

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Już wkrótce dobre informacje… stay tuned! pic.twitter.com/UxQT0RtRjf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 19, 2021

Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.

TÜRK SİLAHLARINI ALACAKLARIN SAYISI ARTACAK

Rusya’yı birincil tehdit olarak gören Polonya, ‘mantıklı’ bir hamle yapıyor. Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir.

POLONYA'NIN PROGRAMINA GÖRE 6 ADET SATILABİLİR

Mart 2018'de Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz tarafından Milli Savunma Parlamento Komisyonu'nun bir toplantısında yayınlanan bilgilere göre, Polonya’nın programı, 2020 ile 2022 arasında 6 sistemin teslimatını içerecekti. Belirsiz bir gelecekte 6 sistem daha satın alınabilir."

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Echo24 sitesinin ilgili haberi.

DÜNYA Polonya Devlet Başkanı Duda Türkiye'ye geliyor: Bayraktar TB2 için imzalar atılabilir