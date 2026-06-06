CENTCOM: ABD, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine 'acil tehdit' oluşturan 4 İran İHA'sını düşürdü

ABD ordusunun "daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla" Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini de vurduğu kaydedilen açıklamada "Amerikan güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla teyakkuzda." ifadeleri kullanıldı.