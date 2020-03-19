Dünya Çinde kabus bitiyor Sağlık çalışanları ayrılıyor
KORONAVİRÜS

Çin’de kabus bitiyor: Sağlık çalışanları ayrılıyor

Küresel tehdit haline gelen koronavirüsün merkez üssü Çin, hastalığı yenmek üzere. Son iki gündür sadece 13 vaka tespit edildi. Hastalık bulaşan 80 bin 894 kişiden 69 bin 614’ü iyileşti. Kovid’e karşı ilaç geliştirildiği iddiası heyecan verirken, sağlık çalışanları Vuhan’dan ayrılmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’un merkez üssü Çin salgın hastalık kâbusundan uyanıyor. Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan’da iki gün boyunca birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu. Vakalardan 3’ünün Pekin, 3’ünün Şanghay, 1’inin Siçuan, 5’inin de Guangdong’da görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Çin’de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237’ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614’ünün de iyileştiği kaydedildi.

SAĞLIKÇILAR AYRILIYOR

Hastalıkla mücadele alınan olumlu sonuçların ardından sağlık çalışanları, virüsün ilk görüldüğü yer olan Vuhan’dan ayrılmaya başladı. Salgının yayılma hızını durdurmak ve can kaybını asgari seviyeye indirmek için bölgeye sadece bu vakalarda kullanılacak hastaneler inşa eden Pekin yönetimi, acil önlemler kapsamında ülkenin diğer bölgelerinden pek çok sağlık personelini Vuhan’a kaydırmıştı. Bu kişiler artık seremoni eşliğinde kentten ayrılıyor. Çin askerleri, tahliye edilen sağlık personelini asker selamıyla uğurladı. Vuhan Belediyesi, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide ‘gizemli’ hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.

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İLAÇ BULUNDU MU?

Virüsün ilk kez 12 Aralık’ta tespit edildiği ülkede sevindirici bir gelişme de ilaç sektöründe yaşandı. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi, ‘Favipiravir’ isimli bir ilacın, koronavirüse karşı mücadelede etkili olduğunu, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini iddia etti. Çin’in CGTN kanalının haberine göre Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını, Favipiravir ilacının insanda ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini savundu. İlacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade eden Cang, “Favipiravir, 2014’den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz” diye konuştu.

TESTLER SÜRÜYOR

Cang Şinmin, daha önce Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100’ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti. Bu ilaçlardan 3’ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, ‘Klorokin difosfat’, ‘Favipiravir’ ve ‘Remdesivir’in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat’ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir’in testlerinin, Vuhan’da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19’a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.

Hasta sayısı 114 bin

  • Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 217 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı dün itibariyle 8 bin 908’e yükselirken, virüsü kapanlardan yaklaşık 84 bin kişi ise gördükleri tedavi sonrası iyileşmeyi başardı. Ölenler ve hastalığı tamamen atlatanların toplamı 93 bin 296 oldu. Bu kişiler, virüs bulaşan toplam insan sayısından düşüldüğünde geriye 123 bin 531 vaka kalıyor. Yani dünya genelinde koronavirüsle boğuşan insan sayısı şu an yaklaşık 123 bin kişi. Virüsün ülkelere göre dağılımına ilişkin anlık bilgiler paylaşan ‘Worldometer’ veri ağına göre Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarını en çok yaşayan ülkeler şöyle sıralandı:
  • ÖLÜM LİSTESİ
  • Çin: 3 bin 237
  • İtalya: 2 bin 978
  • İran: 1135
  • İspanya: 638
  • Fransa: 274
  • ABD: 125
  • Güney Kore: 84
  • İngiltere: 104
  • Hollanda: 58
  • Japonya: 29
  • İsviçre: 33
  • Almanya: 28
  • Endonezya: 19
  • Filipinler: 17
  • Irak: 12

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