Çin'den ABD'ye çağrı: Koronavirüsü siyasallaştırma

Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.