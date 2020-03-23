Dünya Çinden ABDye çağrı Koronavirüsü siyasallaştırma
KORONAVİRÜS

Çin'den ABD'ye çağrı: Koronavirüsü siyasallaştırma

Çin, ABD'ye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tüm dünyanın kabusu koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı.
Tüm dünyanın kabusu koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ABD'yi "diğerlerinin itibarını sarsmak ve sorumluluklarından kaçmak için günah keçisi bulmaya çalışmakla" suçladı.

  • Gıng, ABD'nin bu tutumuyla zamanını boşa harcadığını belirterek, Washington yönetiminin, "salgını siyasallaştırmaya, Çin'i ve diğer ülkeleri kötülemeye ve yaftalamaya son vermesi" gerektiğini söyledi.

Bu arada Çin Sağlık Bakanlığı, salgının çıkış noktası olan Vuhan'da 5 gün üst üste yeni vaka tespit edilmediğini duyurdu.

Trump
OYNAT 00:00
Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız" ifadesini kullanmış, Çin'den bu paylaşıma tepki gelmişti.

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi
DÜNYA
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 1812'ye yükseldi

Karadağ’da koronavirüsten ilk ölüm: Avrupa’da koronavirüsün en son sıçradığı ülke olmuştu
DÜNYA
Karadağ’da koronavirüsten ilk ölüm: Avrupa’da koronavirüsün en son sıçradığı ülke olmuştu

Trump'ın güvenliğinden sorumlu bir çalışanı koronavirüse yakalandı
DÜNYA
Trump'ın güvenliğinden sorumlu bir çalışanı koronavirüse yakalandı

Almanya'da koronavirüs genelgesi: 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs genelgesi: 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Virüslü kafa

Virüslü kafa

​EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Ölü sayısında rekor artış

Ölü sayısında rekor artış

​Sağlık sistemi çöken İspanya'da kayıplar hızla artıyor.
Katar 150 milyondolar gönderecek

Katar 150 milyon
dolar gönderecek

Abluka altındaki Gazze'de ilk vaka tespit edilmişti.
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Vaka yok

Vaka yok

Bakan Gül cezaevleriyle ilgili iddialara son noktayı koydu.
Türkiye evde<br>kahramanlar dağda

Türkiye evde
kahramanlar dağda

​Evimizde huzurla oturalım diye destan yazıyorlar.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Sıranın ucu<br> bucağı görünmüyor

Sıranın ucu
bucağı görünmüyor

Saatler kısalınca koronavirüs yasaklarını çiğnediler.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​Korona mağdurlarına destek ödemesi yapılacak.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Özelden<br>ilk katılım

Özelden
ilk katılım

​İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

Karantinada bulunan Albayrak'tan ilk açıklama.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Özel bankalar da!

Özel bankalar da!

Kamu harekete geçti Albayrak mesajı verdi.
En kritik cihaz!

En kritik cihaz!

​Türkiye'de de üretiliyordu sipariş yağıyor.
Kritik toplantı başladı

Kritik toplantı başladı

Bilim Kurulu koronavirüs gelişmelerini değerlendiriyor.
Meydan <br>okuyan okuyana

Meydan
okuyan okuyana

Sosyal medyada korona günleri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.