Çin'den ABD'ye 'siber saldırıyı durdurma' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, dışişleri sözcüsüne Asya Kış Oyunları esnasında gerçekleşen ABD kaynaklı siber saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Harbin Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'Ödüllendirme Bildirisi' ile ilgili basında yer alan haberler soruldu. Bildiride, Kış Oyunları sırasında yarışmalara ait bilgi sistemi ile Heilongjiang eyaletinin 'kritik bilgilerinin' bulunduğu altyapı tesislerine yönelik siber saldırıda görev alan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA personelinin yakalanmasında yardımcı olanların ödüllendirileceği belirtildi.