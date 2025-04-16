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Çin'den ABD'ye 'siber saldırıyı durdurma' çağrısı

Çin'den ABD'ye 'siber saldırıyı durdurma' çağrısı

11:0816/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
DHA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian

Asya Kış Oyunları sırasında gerçekleşen gelişmiş siber saldırıların arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) olduğunu öne süren Çin, ABD'yi siber saldırıyı durdurmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi Çin'e yönelik siber saldırıyı durdurma çağrısı yaptı.


Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, dışişleri sözcüsüne Asya Kış Oyunları esnasında gerçekleşen ABD kaynaklı siber saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Harbin Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'Ödüllendirme Bildirisi' ile ilgili basında yer alan haberler soruldu. Bildiride, Kış Oyunları sırasında yarışmalara ait bilgi sistemi ile Heilongjiang eyaletinin 'kritik bilgilerinin' bulunduğu altyapı tesislerine yönelik siber saldırıda görev alan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA personelinin yakalanmasında yardımcı olanların ödüllendirileceği belirtildi.


Çin'in bu konudaki tutumunu yinelediklerini belirten sözcü, ABD'nin gerçekleştirdiği siber saldırının, Çin'in kritik bilgiler içeren altyapı tesisleri, savunma, finans, toplum, üretim ve Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerinin güvenliği açısından ciddi zarar oluşturduğuna dikkat çekti.




#Çin
#ABD
#siber saldırı
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