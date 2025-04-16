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Ticaret savaşında yeni perde: ABD Çin'e yüzde 245 gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor

Ticaret savaşında yeni perde: ABD Çin'e yüzde 245 gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor

10:1716/04/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD yönetimi, Çin'in misilleme adımlarını sürdürmesi halinde ülkeye uygulanan gümrük vergisinin yüzde 245 oranına çıkarılacağı tehdidinde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Washington’un Çin mallarına yönelik yeni ve ağır bir vergi adımıyla daha da tırmandı.


İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkardı.


Ticaret savaşları kızışıyor


ABD'ye yönelik vergileri artırmanın yanında Çin, yarı iletken ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip bazı nadir toprak elementleri ve mıknatısların ABD’ye ihracatının durdurulmasına karar verildi.


Yaşanan gelişmelerin ardından ABD yönetimi, Çin'in yenilgiyi kabul etmeyerek misilleme adımlarını sürdürmesine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


Yüzde 245'lik vergi tehdidi


Beyaz Saray, kritik maden ithalatına ilişkin ulusal güvenlik soruşturması başlatıldığını duyurdu.


Yönetim, Çin'in olası misillemelerinin devam etmesi durumunda bazı ürünlerde tarife oranlarının yüzde 245'e kadar çıkabileceği vurguladı.


ABD medyasının derlediği verilere göre, ek vergi artırımı şırınga ve iğne gibi bazı kalemlerde, çelik, alüminyum ve otomobil sektörünü kapsayacak.




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