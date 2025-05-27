Çin'den İran'a yeni 'Demir Koridor'

Çin ve İran, deniz yoluyla 40 günlük nakliye süresini 15 güne düşüren yeni demir yolu koridoru hafta sonu resmen devreye girdi. Yeni demir koridor ile hem Çin mallarının hem de İran petrolünün Malakka Boğazı'nı ve ABD Donanması tarafından kontrol edilen diğer su yollarını bypass etmesi mümkün olurken ayrıca, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarına teslimatı hızlandırması bekleniyor. Çin-İran demir yolu koridorunun açılışı, kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Çin'in doğusunda Zhejiang eyaletindeki Yiwu'dan İran'ın stratejik ve dini öneme haiz Kum şehrine kadar yaklaşık 4 bin kilometreye uzanan demir koridor, deniz nakliye rotalarına daha hızlı ve daha güvenilir bir alternatif sunarak yük taşıma sürelerini deniz yoluyla tipik 40 günden yaklaşık 15 güne düşürüyor. Bu rota, Kazakistan ve Türkmenistan'dan geçerek birden fazla mevcut demir yolu ağını entegre ediyor. İran ile müzakereler yürüten ABD'nin gelişmeye nasıl tepki vereceği bilinmiyor.