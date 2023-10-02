Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye resti dünya manşetlerinde: Sabrının sonuna geldi

AB'ye tepki gösteren Erdoğan'ın sözleri uluslararası basında yer buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu.
Konuşmasında, 60 yıldır Türkiye'yi üyelik vaadiyle oyalayan Avrupa Birliği'ne (AB) de yer verdi.
'Beklentiye girme hakkını kaybederler'
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne verdiği her sözü tuttuğunu ancak Avrupa Birliği'nin verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
- "Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz."
'Yeni dayatmalara tahammülümüz yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda hayata geçirilen, "sessiz devrim" olarak nitelenen tüm reformları, birileri istediği için değil, milletin en iyisine, en ilerisine layık olduğu için yaptıklarını vurgulayarak, Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirilen tam üyelik sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.
Yunan basını: Türkiye artık AB'den hiçbir şey beklemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajları dünya basınında yankılandı. Özellikle Yunan basını Erdoğan'ın ifadelerine geniş yer verdi.
Alman basını: Erdoğan sabrının sonuna geldi
"Türkiye 1999'dan bu yana resmi kanallardan AB'ye üye olmaya çalışıyor. O günden bu yana süreç uzadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sonuna geldiği görülüyor. Milletvekillerine, ülkenin artık Brüksel'den gelecek herhangi bir katılım talebini kabul etmeyeceğini söyledi."
Fransa basını: Tolerans göstermeyecek
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