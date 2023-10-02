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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye resti dünya manşetlerinde: Sabrının sonuna geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine ilişkin AB'nin ikiyüzlü tutumuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vize başta olmak üzere haksızlıklarından dönerlerse, yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, bizden bir beklentiye girme hakkını kaybederler. Tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara tahammülümüzün kalmadığını tekrar ifade ediyorum" dedi. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

Seren Som
11:23 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AB'ye tepki gösteren Erdoğan'ın sözleri uluslararası basında yer buldu.

AB'ye tepki gösteren Erdoğan'ın sözleri uluslararası basında yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda konuştu.

Konuşmasında, 60 yıldır Türkiye'yi üyelik vaadiyle oyalayan Avrupa Birliği'ne (AB) de yer verdi.

'Beklentiye girme hakkını kaybederler'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne verdiği her sözü tuttuğunu ancak Avrupa Birliği'nin verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

  • "Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz."

'Yeni dayatmalara tahammülümüz yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda hak ve özgürlükler konusunda hayata geçirilen, "sessiz devrim" olarak nitelenen tüm reformları, birileri istediği için değil, milletin en iyisine, en ilerisine layık olduğu için yaptıklarını vurgulayarak, Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirilen tam üyelik sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammüllerinin kalmadığını ifade etti.


Yunan basını: Türkiye artık AB'den hiçbir şey beklemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesajları dünya basınında yankılandı. Özellikle Yunan basını Erdoğan'ın ifadelerine geniş yer verdi.


Proto Thema
"Türkiye cumhurbaşkanı, 'AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı' dedi ve katılım sürecinde yeni taleplere veya şartlara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.

CNN Yunanistan
"Erdoğan: AB'den hiçbir beklentim yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ethnos
"AB'ye sert dil" yorumunda bulundu ve "Erdoğan, AB'ye yönelik yeni bir sert saldırı başlattı ve Türkiye'ye yönelik haksızlıkları bir an önce düzeltmediği takdirde daha fazla kapıda beklemeyeceğini yineledi" dedi.

SKAI televizyonu
, "Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" başlığıyla okurlarını bilgilendirdi. Türkiye'nin Brüksel ile müzakere sürecinde sözlerini tuttuğunu söyleyen Erdoğan'ın, AB'den aynı tavrı görmemesinden rahatsızlık duyduğu belirtildi. Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinden ise bahsetmediği notuna yer verildi.

In.gr
Erdoğan'ın "Türkiye, bizi 40 yıldır kapısında tutan Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemiyor" ifadesini öne çıkardı.

Kathimerini
"Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" manşetini attı. 1959 yılında başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolculuğu, 1999 yılında yeni bir şekle büründü. 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye yıllardır beklediği kapıyı biraz aralamıştı. Aralık ayında Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne geldi. Avrupa Birliği Konseyi, 6 yıl sonra Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlanması kararını aldı.

Alman basını: Erdoğan sabrının sonuna geldi


Alman
N-TV
"Erdoğan AB tarafından daha fazla bir şey söylenmesini istemiyor" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye 1999'dan bu yana resmi kanallardan AB'ye üye olmaya çalışıyor. O günden bu yana süreç uzadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sonuna geldiği görülüyor. Milletvekillerine, ülkenin artık Brüksel'den gelecek herhangi bir katılım talebini kabul etmeyeceğini söyledi."


Fransa basını: Tolerans göstermeyecek

Fransa merkezli
AFP haber ajansı
, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Biz AB'ye verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı." şeklindeki ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, AB'ye katılım sürecine ilişkin yeni taleplere tolerans göstermeyeceklerini söylediğine dikkat çekildi.

France 24
"Erdoğan, Avrupa Birliği'ni ülkesinin üyelik hedefini geciktirdiği için de eleştirdi" dedi.

Economic Times
haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin '40 yıldır bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini' söyledi" ifadesine yer verdi.

Al Arabiya
"Cumhurbaşkanı, ülkesinin bloğa katılması için katılım sürecine ilişkin yeni taleplere veya koşullara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.

Hindustan Times
ise haberinde "Parlamentonun açılış oturumu öncesinde konuşan Erdoğan, 'Biz AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadılar' dedi" ifadesine yer verdi.

Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız
Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzde yeni bir görev ve fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in skandal FETÖ kararına da sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ne üyelik resti çekti.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#AB
#Avrupa Birliği
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