Yeni ve sivil bir anayasa görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti. Geçen 21 yılda Türkiye’nin kalkınma ve demokrasi altyapısının eksiklerini tamamlayarak bu doğrultuda atılacak daha büyük adımların zeminini hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi, Cumhuriyet’in ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Genel Kurul salonumuzdaki Başkanlık kürsüsünün hemen arkasında yazan ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin hakkını, ancak bu şekilde verebiliriz. Türkiye’yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili-ufaklı 20’den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu Anayasa’nın 2023’ün Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır. Bu gerçeğe ekonomiden diplomasiye, adaletten hak ve özgürlüklere çok geniş bir yelpazede farklı vesilelerle şahit oluyoruz.”

ÇAĞRIMIZA KATILIN

Cumhur İttifakı olarak 2021’de yeni anayasa için kendi hazırlıklarını yaptıklarını, diğer siyasi partileri de hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya davet ettiklerini belirten Erdoğan, bu samimi davetin karşılık bulmadığını vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince, ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz ümidimizi asla kaybetmedik. Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak, grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi, yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz.”

100. YILIMIZI TAÇLANDIRALIM

“Darbecilerin direktifi olarak değil, gerçekten milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhatabıdır. Türkiye, milletimizin hayali olan böyle bir anayasayı hak ediyor. Türkiye, ülkenin ve toplumun gerisinde kalan değil, önünü açan, aydınlatan, ufkunu genişleten bir anayasayı hak ediyor. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ölüm kusan silahlarına meydan okuyan bu necip millet, demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taçlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Biz de diyoruz ki, bu özlemi daha fazla geciktirmeyelim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yeni anayasayla taçlandıralım.”

Tahammülümüz kalmadı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne verdiği her sözü tuttuğunu ancak Avrupa Birliği’nin verdiği sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği’nden herhangi bir beklentimiz yok. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupa Birliği’ne rağmen sabırla bugünlere getirilen tam üyelik sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammüllerinin kalmadığını da sözlerine ekledi.

AİHM’e saygı duymuyoruz

FETÖ ihanet şebekesinin, bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı ‘yıkılmadık, ayaktayız’ havasının, bir çeşit ‘mezarlıkta ıslık çalma gayreti’ olduğunu dile getiren Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği son kararların “adeta bardağı taşıran damla” olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler” diyerek FETÖ’cülere bu karardan ekmek çıkmayacağını söyledi. Erdoğan, “Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir” dedi.

NOTLAR…

* Genel Kurul sıralarına milletvekilleri için Meclis Başkanlığı’ndan beyaz ve kırmızı gül ile not bırakıldı.

* Genel Kurul’a ilk gelen lider önceki yıllardaki gibi yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

* Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul’a gelişi sırasında her zamanki gibi CHP ve YSP’liler yine ayağa kalkmadı.

* CHP tarihinde milletvekili olmayan ilk Genel Başkan unvanını kazanan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul’u devlet erkanı locasından izledi. Kılıçdaroğlu’nun da Erdoğan giriş yaptığında ayağa kalkmaması gözlerden kaçmadı.

* Erdoğan, Genel Kurul’a girdiğinde AK Parti ve MHP grubunun yanı sıra İYİ Parti grubu da ayağa kalktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılmadığı Genel Kurul toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri ve yabancı misyon temsilcileri de salonda kendilerine ayrılan localardan izledi. Genel seçimlerde 6’lı masa ortaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu locadaki yerini aldı.

* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bombalı saldırı girişimi nedeniyle TBMM açılışına gelemezken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İzmir’de Teknofest’te kapanış programına katılmasından ötürü katılamadı.

* Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım ve Mehmet Ali Şahin de locada kendilerine ayrılan bölümden Genel Kurul’u izledi.

* CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel CHP’li vekillere tek tek selam verdi. Özel Saadet ve Gelecek Partili isimlerle de selamlaştı. Özel Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile sarıldı ve sohbet etti.

* Erdoğan’ı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanvekili Celal Adan uğurladı.

Alçaklar emellerine ulaşamadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’daki terör saldırısına ilişkin “Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır” dedi.

TBMM’nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap eden Erdoğan, “Sizlerden, milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır fikri ve fiili eserler bekliyoruz. Cumhuriyet’imizin önünde katedecek hâlâ epeyce bir mesafe olması, bize daha yapacak çok işimizin bulunduğunu anlatıyor. ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olarak tahayyül edilen Cumhuriyet’imiz, inşallah bu vasfına tam manasıyla Türkiye Yüzyılı’nda kavuşacaktır” dedi.

TERÖR MESELESİNİ ÇÖZDÜK

“Ülkemize 40 yıldır çok ağır insani ve ekonomik bedeller ödeten bölücü terör meselesini, sınırlarımız içinde büyük ölçüde çözdük” diyen Erdoğan, terör örgütünün ülke sınırları dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak, emperyalistlerin bölge halkının başına musallat ettiği bu belayı Türkiye için bir tehdit kaynağı olmaktan tamamen çıkartmak istediklerini belirtti. Erdoğan, “Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz tarihi, siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride veya dışarıda son terörist de bertaraf edilene kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

SON ÇIRPINIŞLARI

Ankara’daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.”

KULAKLARINIZDAN HİÇ EKSİK OLMASIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, “Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz” ifadesini kullandı.

ALTIN PORTAKAL ELEŞTİRİSİ: Propagandayı kabul edemeyiz

Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle krizin iptal ettirdiği 60. Altın Portakal Film Festivali’ne de değinen Erdoğan, “Özellikle sanat öne sürülerek, milli iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz. Kültür, sanat gibi insanı yücelten ortak değerlerin, insanlık ve demokrasi düşmanlarını istismar alanı haline dönüşmesine sorumluluk makamında olan bizlerin karşı çıkması hayati öneme sahiptir. Bunu her şeyden ve her türlü siyasi kaygıdan öte 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahramanlara minnet borcumuz olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.







