Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yankı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Japonya'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı yemin töreni oldu. Ülke basının da geniş yer bulan yemin töreni hakkında yapılan haberler dikkat çekti.
Devlet televizyonu NHK'nin internet sitesinde
"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, ekonomik iyileşmeye doğru
" başlıklı habere yer verildi.
Haberde
Erdoğan'ın, ikinci turda 6 muhalefet partisinin ortak adayını mağlup ederek, yüzde 52'yi aşan oy oranıyla ikinci turda seçildiği
vurgulandı.
Yeni dönemde Türkiye'nin, Ukrayna'da arabuluculuk ihtimali ve İ
sveç'in NATO'ya katılımına yönelik diplomatik tutumunun öne çıkacağı
kaydedildi.
Resmi Kyodo ajansının
"Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO üyeliği odak noktası"
başlıklı haberinde, yeni dönem vurguları yapıldı.
Erdoğan'ın 3. dönem görevine başladığı kaydedilen haberde,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te 100. kuruluş yıldönümüne eriştiği
anımsatıldı.
5 yıl sürecek yeni dönem öncesi okuduğu yemin metninde Erdoğan'ın,
"anayasa, demokrasi ve laik cumhuriyet ilkelerini savunacağını"
söylediği aktarıldı.
Nikkei gazetesinin
"Erdoğan yemin etti, İsveç'in NATO'ya kabulü masada"
başlıklı haberinde ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğindeki tavrının merak edildiği kaydedildi.
Mainichi gazetesinin, Erdoğan'ın yeni kabinesini açıkladığına ilişkin haberinde, Türkiye'nin, yeni dönemde enflasyonla mücadele politikalarına odaklanacağı vurgulandı.
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2 saat önce