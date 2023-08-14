Cuntadaki 5 isim ABD’de eğitim aldı

Afrika’nın Sahel bölgesinde art arda gelen askeri darbeler gerçekleşirken, Nijer’de yönetime el koyan askeri cuntanın 5 üyesinin geçtiğimiz yıllarda ABD’de askeri eğitim aldığı ortaya çıktı. ABD merkezli The Intercept’te yayınlanan habere göre, darbeden sonra geçiş hükümetinin lideri olarak seçilen Abdurrahman Tchiani, cuntanın önde gelen üyelerinden General Muhammed Toumba ve şu anda Savunma Bakanı olarak görev yapan Musa Salaou Barmou’nun farklı zamanlarda ABD’deki çeşitli askeri kurumlarda eğitim aldığı bildirildi. Haberde ayrıca, askeri darbelerin ardından Washington yönetiminin genellikle ülkelerin askeri yardımını kısıtlarken, kısa süre önce Sahel bölgesinde benzer darbelerin yaşandığı Mali ve Burkina aso’ya ABD desteğinin devam ettiği, hatta artırılmaya çalışıldığına vurgu yapıldı.

Kritik görevler verildi

The Intercept’in, WikiLeaks tarafından yayınlanan diplomatik yazışmalardan ve bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, General Abdurrahman Tchiani, 2009-2010 yılları arasında Washington’daki Ulusal Savunma Üniversitesi’nde bir yıl süren “Uluslararası Terörle Mücadele Programı”na katılmak üzere seçildi. Geçtiğimiz hafta başkent Niamey’de 30 bin kişilik bir stadyumda konuşma yaparak “Nijer’in ileriye doğru yürüyüşüne karşı yapılan yıkım planlarının farkında olduklarını” söyleyen General Muhammed Toumba’nın da, beş yıl önce ABD’nin Afrika Komutanlığı’nın (AFRICOM) en büyük terörle mücadele tatbikatı Flintlock’un açılış töreninde ABD’li subaylara hitap ettiği ortaya çıktı. ABD tarafından eğitim alan bir diğer isim de, daha önce Nijer Özel Kuvvetleri’nin başında bulunan ve şu anda Savunma Bakanı olarak görev yapan Tuğgeneral Musa Salaou Barmou. Buna göre Barmou, tıpkı cunta lideri Tchiani gibi Washington’daki Ulusal Savunma Üniversitesi’nde ve Georgia’daki Fort Benning askeri üssünde eğitim aldı. Geçtiğimiz pazartesi günü Barmou, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Victoria Nuland’a, komşu ülkelerin devrik başkan Muhammed Bazum’un yönetimini yeniden tesis etmek için askeri bir müdahalede bulunması halinde cuntanın Bazum’u idam edeceğini söylemişti.

Bakanlık doğruladı

Darbenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer’de eğitim almış ABD-bağlantılı personelin tam bir listesini açıklamasa da, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, cuntacılardan “en az 5 personelin ABD’de eğitim aldığını” doğruladı. The Intercept’in bakanlığa darbecilere verilen eğitimi hakkında sorusuna ise bakanlıktan “Bu, devam eden bir durum ve gelişmelerin niteliğini tanımlamak için henüz çok erken” yanıtı geldiği bildirildi.

Mali ve Burkina Faso’ya destek

Askeridarbelerin ardından ABD yasaları genellikle ülkelerin askeri yardım almasını kısıtlarken, The Intercept, Sahel bölgesinde kısa süre önce hükümetlerin darbeyle devrildiği Mali ve Burkina Faso’ya ABD desteğinin hala sürdüğünü tespit etti. Mali’de hükümeti deviren askeri cuntanın lideri Assimi Goita da ABD’de eğitim alırken, ABD ordusunun darbeye rağmen Burkina Faso ordusuna eğitim desteğini sürdürdüğü hatta artırmayı hedeflediği kaydedildi. Haberde AFRICOM Genel Komutanı General Michael Langley’in de, darbelerden sonra her iki ülkeye karşı getirilmek istenen askeri kısıtlamalara karşı çıktığı bildirildi.

2008’den beri en az 14 subay

Haberde 2008’den bu yana ABD’de eğitim almış en az 14 subayın Batı Afrika’daki darbelerde aktif rol oynadığı kaydedildi.

FRANSA VE ECOWAS’A PROTESTO

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer krizini tartışmak üzere cumartesi akşamı Gana’nın başkenti Akra’da bir araya geleceği haberinin ardından yüzlerce darbe destekçisi başkent Niamey’de toplandı. Niamey’in yakınlarındaki Fransız askeri üssünün çevresinde oluşturulan Batı Afrika bloğuna karşı çıkan protestocular, “Kahrolsun Fransa”, “Kahrolsun ECOWAS” sloganları atarak tepki gösterdi. Birçok protestocu Rus ve Nijer bayrakları sallarken, ülkenin yeni lideri General Abdourahmane Tchiani’ye desteklerini belirten sloganlar attı. Nijerya’da da, Nijer’e yönelik ECOWAS’ın olası askeri müdahalesine karşı protesto düzenlendi. Kano eyaletinde bir araya gelen yüzlerce protestocu Nijer bayrakları taşıyarak, ECOWAS ve Nijerya hükümeti aleyhine, “Nijer komşumuzdur”, “Nijer’e karşı savaş adaletsizliktir”, “Bu Batılıların işidir” ve “İstediğimiz adalettir” sloganları attı.







