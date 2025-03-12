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Darısı Netanyahu’nun başına

Darısı Netanyahu’nun başına

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, binlerce kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklandı.

Duterte, 2016-2022 yılları arasında, cumhurbaşkanlığı döneminde yürüttüğü 'Uyuşturucuyla Savaş' kapsamında binlerce kişiyi yargısız infaz ettiği gerekçesiyle yöneltilen suçlamalar sonucu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Duterte hakkındaki tutuklama kararının uygulanması "Darısı Gazze Kasabı Netanyahu’nun başına" dedirtti. UCM, 7 Ekim sonrası Gazze'de soykırım suçu işlediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yaov Gallant hakkında tutuklama kararı almıştı.



#UCM
#Filipinler
#Rodrigo Duterte

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