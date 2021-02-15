Denizciler eve döndü

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Vali Yerlikaya: Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte güzel bir kış günü yaşandığını belirterek, "Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul’da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.