Denizciler eve döndü

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan “Mozart” gemisinden kaçırılarak 21 gün rehin tutulan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Türk Hava Yolları’nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla dün saat 06.15 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gelen denizcileri, aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Esaret altında geçen 21 günün ardından yurtlarına dönen Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz, sevinçle ailelerine ve yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.
SİLAHLI KİŞİLER VARDI
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu ile Büyükelçi Melih Ulueren’e teşekkür eden Kaptan Kaya, “Müzakerelerde aşırı özenli davranarak hep yanımızda yer aldılar” dedi. Kaya, şunları kaydetti: “Bu elim olayda Azerbaycanlı bir kardeşimizi kaybettik. Bizi rehin aldılar. Yaklaşık 10 saat 3 bin millik mesafede bir adada tutulduk. 21 gün zor şartlarda ormanda macera dolu bir süre geçirdik, sürüngenler ve tehlikeli hayvanlarla aynı ortamda tutulduk. Başımızda sürekli silahlı kişiler vardı. Fakat şiddet görmedik.”