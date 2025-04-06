Deyrizor valisi duyurdu: Petrolün kontrolü Şam'da

Suriye hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Halep’ten çekilen PKK/YPG güçlerinin kontrol ettikleri petrol sahalarını hükümete devredeceği açıklandı. Deyrizor Valisi Gassan Ahmed, Suriye'nin doğusunda Deyrizor'da yürütülen güvenlik, belediye hizmetleri, elektrik, su, fırın, telekomünikasyon ve altyapı projelerinin yanı sıra Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya ilişkin çalışmaları değerlendirdi. Ahmed, vilayetteki nüfus müdürlüğünün faaliyete geçirildiğini belirterek müdürlüğün ana binasının, bölgeyi işgal eden PKK/YPG ve devrik Beşşar Esed unsurları tarafından yağmalandığını hatırlattı. Ahmed, Suriye petrolünün Suriye hükümetince kontrol edileceğini kaydetti.





BAKANLIĞIN KONTROLÜNE GEÇECEK

Ahmed, örgütün işgali altındaki bölgede petrol sahalarının uzun süredir bakımsız olduğunu ve üretimde ciddi sorunların yaşandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhat Abdi Şahin arasında yapılan anlaşmayı değerlendirin Vali Ahmed, “Petrol sahaları tamamen Petrol Bakanlığının kontrolüne geçecek. Bu, ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olacak” değerlendirmesini yaptı.





EKMEK KRİZİ TÜRKİYE İLE AŞILDI

Ekmek konusunda da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ahmed, "Göreve geldiğimizde ekmeğin kalitesi oldukça kötüydü. Türkiye'den daha kaliteli beyaz un temin ederek sorunu çözdük. Yerel üretimi artırmak için iki farklı unu karıştırarak kaliteyi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. Vali Ahmed, "Şu anda fırınların önünde uzun kuyruklar oluşmuyor ancak buğday fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle bu konuda tam kontrolü sağlamak zorlaşıyor" diye konuştu.





KÖPRÜLER ONARILIYOR

Deyrizor'un en büyük sorunlarından birinin de devrik rejim döneminde PKK/ YPG işgali sırasında yıkılan köprülerin yeniden inşası olduğunu vurgulayan Ahmed, "Toprak köprünün demir kısmını onardık. Humus'tan yedek parçalar getirerek köprüyü yeniden inşa ettik. Bu köprü 15 gün önce ulaşıma açıldı" dedi. Aşara Köprüsü'nün de restore edildiğini belirten Ahmed, "Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki bütün köprüleri onarıyoruz. Teknik ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Adanın karşı tarafında dolgu işlemleri yapılıyor. Gerekli koordinasyon sağlanırsa köprüyü 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





ELEKTRİK HATLARI RESTORE EDİLİYOR

Ahmed, "Şehirdeki tüm sokak lambalarını yeniledik. Hasar gören doğu mahallelerinde de aydınlatma çalışmaları sürüyor. Elektrik ağını restore ettik" diyerek elektrik kapasitenin artırılmasının beklendiğini kaydetti. Deyrizor Valisi, "Şehrin 100 megavat elektrik ihtiyacı var. 30'u sağlanıyor. Temizlik hizmetlerinde de iyileştirmeler var. Göreve geldiğimizde sadece bir çöp toplama aracı vardı. Şimdi hem yeni araçlar, sıkıştırma makineleri ve süpürme araçları getirildi hem de var olan araçlar onarıldı. Ancak hizmetlerin tam anlamıyla yeterli seviyeye ulaşması için daha fazla çalışmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.





Suriye'ye dönüp vatanlarını iyileştirecekler

Suriye Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü Suriye'nin çeşitli bölgelerinde "Şifa - Suriye İçin El Ele" adlı tıbbi kampanyanın başlatıldığını duyurdu. Almanya ve Avrupa genelinde 100 Suriyeli doktorun katıldığı kampanya, "çeşitli illerdeki en savunmasız gruplara ücretsiz tıbbi ve cerrahi bakım sağlamayı" amaçlıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı'nın kampanyayı Şam'daki bakanlık merkezinde düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracağı belirtilen açıklamada, “Her vaka incelenecek, tıbbi ekipler dosyaları inceleyecek ve cerrahi randevularını koordine etmek için en yüksek öncelikli vakalarla iletişime geçecek" ifadeleri kullanıldı.



