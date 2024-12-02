Donald Trump'tan Hamas'a tehdit

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi.