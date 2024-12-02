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Donald Trump'tan Hamas'a tehdit

Donald Trump'tan Hamas'a tehdit

22:532/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
IHA
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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, rehineler üzerinden Hamas'ı tehdit etti. Göreve geleceği 20 Ocak'ı işaret eden Trump, bu tarihten önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde ciddi sonuçları olacağını savundu.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

#Hamas
#Donald Trump
#Rehineler

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