Eski İsrail Savunma Bakanı: Etnik temizlik yapıyoruz

İşgalci güç İsrail'in, Gazze'de hedefinin soykırım olduğu ilk kez bir İsrailli yetkili tarafından itiraf edildi. Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yapıldığını belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ülkeyi "mahvolmaya" sürüklemekle suçladı. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Yaalon, ülkesinin Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moşe Yaalon, Gazze'deki işgalci güç komutanlarının kendisine "etnik temizlik emri" verildiğini aktardığını kaydetti.





Etnik temizlik, tehcir ve yerleşim

Netanyahu liderliğindeki sağcı İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki politikasını eleştiren Yaalon, “Şu anda işgale, ilhak etmeye, etnik temizliğe (Gazze Şeridi'nin kuzeyine bakın), tehcire ve Yahudi yerleşimine sürükleniyoruz” sözleriyle Gazze'de işlenen soykırımın çerçevesini çizdi.





Komutanlar adına konuşuyorum

Yaalon, "Gazze'nin kuzeyinde bulunan komutanlar adına konuşuyorum, orada savaş suçları işleniyor. Gazze'nin kuzeyinde olup biten hakkında uyarılarda bulunmak görevim, askerlerimiz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) suçlamalarla karşı karşıya kalacak.





Bölgeyi Araplardan temizliyorlar!

Başbakan Netanyahu'yu İsrail'i "yıkıma" sürüklemekle suçlayan Yaalon'un sözleri üzerine, spiker sözünü keserek, "Senden duymayı beklemediğim sözler söyledin. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde etnik temizlik, buna doğru ilerlediğimizi mi sanıyorsun?" sorusuna, Yaalon şu yanıtı verdi: "Orada ne oluyor? Beyt Lahiya artık yok, Beyt Hanun artık yok ve onlar (İsrail ordusu) bölgeyi Araplardan temizliyor."





24 saatte 100 Filistinli öldürüldü

Öte yandan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal"İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda 100'e yakın Filistinli şehit oldu" dedi. Basal, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde 40'tan fazla kişinin yaşadığı "Arac" ailesine ait evi bombaladığını belirtti. İsrail ordusunun sivil savunma ekipleri ile sağlık görevlilerini hedef almaya devam ettiğini işaret eden Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çalışmalarını askıya almak zorunda kaldıklarını ve oradaki binlerce kişinin insani ve tıbbi bakımdan yoksun kaldığını vurguladı.





UNRWA okullarında 450 bin Filistinli

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 415 bin Filistinlinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara sığındığı belirtildi. Okullardan birinde kalan Filistinli Aişe'nin görüntülü açıklamalarını paylaşıldığı mesajda, kadın ve çocukların hijyenik olmayn şartlarda yaşama tutunmaya çalıştıkları aktarıldı. Öte yandan UNRWA direktörü Phlippe Lazzarini, Kerem Şalom kapısından yardım girişlerini, yağmacılar nedeniyle durdurduklarını açıkladı. İşgalci İsrail ordusunun bulunduğu bölgelerde yağmacı çetelerin yardım konvoylarına saldırdığı biliniyor.





192 gazeteciyi katletti

İsrail güçlerinin Gazze’de El-Aksa muhabiri Memduh Kuneyte ve Kudüs Haber Ajansında çalışan Ahmed Salah'ı öldürmesiyle 421 gündür süren bombardımanda hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 192’ye yükseldi. Kuneyte’nin Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) avlusunda bulunduğu sırada İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısının 191’e yükseldiği aktarıldı.











