Dünya Gıda Programı'nda Gazze çağrısı: Gazze'deki insani durum kontrolden çıkıyor

Paylaşımda yer verilen detaylı yazılı açıklamada da "WFP, gece boyunca ve sabah erken saatlerde un yüklü 77 tırı Gazze'ye getirdi. Ancak tüm tırlar yolda durduruldu. Yiyecekler, çoğunlukla ailelerini doyurmaya çalışan aç insanlar tarafından alındı. Yaklaşık 80 günlük tam bir ablukanın ardından, topluluklar açlıktan kırılıyor ve artık yiyeceğin önlerinden geçip gitmesini seyretmek istemiyorlar. Bu sevkiyat bir başlangıç ama yeterli değil." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, kaosu önlemek için Gazzelilere acilen ve bol miktarda gıda ulaştırılması gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Sadece tutarlı ve büyük ölçekli yardım güveni yeniden inşa edebilir. Bu güven yeniden sağlandığında, düzenli dağıtımlar geniş çapta, doğrudan ailelere, Gazze'deki tüm vilayetlerdeki birçok noktada yeniden başlayabilir. Ancak bunun mümkün olabilmesi için operasyon koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Daha güvenli ve istikrarlı konvoy güzergahlarına, daha hızlı izin onaylarına ve daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyacımız var."





Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 117 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 381'e, yaralıların sayısı da 124 bin 54'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.







