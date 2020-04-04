Dünya Dünyayı heyecanlandıran gelişme Rusya koronavirüs aşısını haziranda deneyecek
KORONAVİRÜS

Dünyayı heyecanlandıran gelişme: Rusya koronavirüs aşısını haziranda deneyecek

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısını bulduklarını iddia eden Rusya, umutlandıran bir gelişmeyi daha duyurdu. Virüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığını belirten yetkililer, insanlarda haziran ayından itibaren deneneceği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
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Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi’nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı.

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Fare ve gelinciklerde denendi

Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov, bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, “Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor. Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak” dedi.

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Vaka sayısı 5 bine yaklaştı

  • Rusya’da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada 78 bölgede toplam vakanın 4 bin 731’e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 43’e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova Bölgesi’nde görüldü.
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