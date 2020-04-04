Dünyayı heyecanlandıran gelişme: Rusya koronavirüs aşısını haziranda deneyecek

Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi’nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı.

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Fare ve gelinciklerde denendi

Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov, bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, “Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor. Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak” dedi.

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