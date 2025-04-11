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Duşları "yeniden harika" yapacak

Duşları "yeniden harika" yapacak

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu. Açıklamada, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız" ifadesine yer verildi. Trump da konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum" diyerek kararı gerekçelendirdi.


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