Ebu Safiyye hapishanede görüntülendi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde işgalci İsrail’in hapishanesinde görüntülendi. Görüntüler, önceki akşam yayınlanan İsrail’in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportajda ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde Ebu Safiyye’nin işkenceden dolayı bitkin olduğu görüldü.