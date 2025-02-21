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Ebu Safiyye hapishanede görüntülendi

Ebu Safiyye hapishanede görüntülendi

04:0021/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Husam Ebu Safiyye
Husam Ebu Safiyye

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, hapishanede ilk kez görüntülendi. Elleri ve ayakları kelepçeli olan Ebu Safiyye’nin, işkenceden bitkin halde olduğu gözlendi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesinin müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde işgalci İsrail’in hapishanesinde görüntülendi. Görüntüler, önceki akşam yayınlanan İsrail’in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportajda ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde Ebu Safiyye’nin işkenceden dolayı bitkin olduğu görüldü.


#Gazze
#Kemal Advan Hastanesi
#Husam Ebu Safiyye

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