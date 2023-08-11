Ekvador’da başkan adayına suikast

Güney Amerika ülkesi Ekvador, 20 Ağustos’ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçim öncesinde gerçekleşen suikast ile sarsıldı. Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun başkent Kito’da mitingden ayrılırken silahla vurularak öldürülmesinin ardından ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildi. Suikast anı bölgedeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Mitingden çıkan Villavicencio, arabasına bindiği sırada katil yaklaşarak en az 30 el ateş etti. Kafasından 3 kez vurulan Villavicencio, olay yerinde feci şekilde can verdi. Polis raporlarına göre, saldırı sırasında bir milletvekili adayı ve iki polis memuru da dahil olmak üzere dokuz kişi yaralandı. Suikastın ardından mevcut Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülke genelinde 60 günlük olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini, ancak seçim takviminde bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Lasso, cinayetin arkasında organize suç örgütlerinin olduğunu öne sürdü. Devlet Başkanı, suikast sonrası yaptığı açıklamada, “Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacak. Organize suç çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler.” ifadelerini kullandı. Ekvador Başsavcılığı, cinayet sonrası çıkan çatışmada yaralanan bir şüphelinin gözaltında öldüğünü kaydetti. Polisin Kito’da yaptığı baskınlarda altı şüpheli gözaltına alındı. Villavicencio öldürülmeden önce yaptığı son konuşmada, “yolsuzluğun kökünü kazıma ve ülkedeki hırsızları hapse atma” sözü vermişti. Kampanya danışmanı Patricio Zuquilanda, başkanlık adayının suikastten önce en az üç kez ölüm tehdidi aldığını ve bunların yetkililere bildirildiğini söyledi. 59 yaşındaki Villavicencio’yu tehdit edenler arasında, şu anda Ekvador’da faaliyet gösteren uluslararası organize suç örgütü Sinaloa Karteli’ne bağlı kişilerin de olduğu belirtildi. Maktul, tehditlere karşı, “İşte yüzümü gösteriyorum. Onlardan korkmuyorum” şeklinde bir açıklama yapmıştı.