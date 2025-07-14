Epstein isyanı büyüyor

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yeni bir inceleme başlatmıştı. Adalet Bakanlığı ve FBI denetiminde yapılan soruşturmada Epstein'ın ünlü isimlere karşı şantaj listesi tuttuğuna ilişkin hiçbir kanıta ulaşılamadığı sonucu çıkması, Başkan Donald Trump’ın destekçilerini öfkelendirdi. Soruşturmanın Trump ekibi tarafından karartıldığına inanan Trump destekçileri, sosyal medyadan öfke kustu. Trump destekçileri, Epstein dosyasının kapatılmasına karşı çıkarak, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin görevden alınmasını talep etti ve ABD Başkanı'na tepki gösterdi. ABD basını ise Adalet Bakanlığının yayınladığı Epstein'ın hapishanede intihar ettiği görüntüler üzerinde oynandığını öne sürdü.

EKSİK KARELER VAR

Soruşturmayı yürütenlerin, Epstein’in 2019 yılında cezaevi hücresinde ölü bulunduğu gün ile önceki akşama ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği bildirildi. Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'in aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı. Pedofili milyarderin cezaevinde intihar ettiğine dair görüntüler yayınlanırken, görüntülerde eksik olan karelerin bulunduğu ve oynandığı iddia edildi.

VİDEO MONTAJ PROGRAMI İLE OYNANMIŞ

ABD merkezli Wired, kendi incelemesi ve bağımsız video adli tıp uzmanlarının analizine dayandırdığı haberinde, Adalet Bakanlığının yayınladığı Epstein'ın ölümünden önceki akşama ve intihar gününe ait görüntüler üzerinde oynandığını öne sürdü. Görüntülere montaj yapıldığına ilişkin kesin bir kanıta ulaşılamadığının altını çizen Wired, görüntülerin Adalet Bakanlığının internet sitesine yüklenmeden önce fotoğraf düzenleme programı Adobe Premiere Pro'ya aktarıldığını ortaya çıkardı. Analizde, dosyanın en az iki ayrı kaynak görüntüden derlendiği, birden çok kez kaydedildiği, dışa aktarıldığı ve ardından Adalet Bakanlığının internet sitesine yüklendiği belirtildi.

MAGA'CILAR İSYANDA

Başkanlık seçimi döneminde eski başkan Joe Biden'ı Epstein dosyasının üzerine gitmemekle suçlayan Trump'ın başlattığı MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketinin destekçileri, bütün bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı'na tepki göstermeye başladı. Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın İsrail adına casusluk yapmış olabileceğini iddia etti. Trump ve MAGA lehine yaptığı yayınlarla bilinen gazeteci Alex Jones ise Epstein dosyasının üstünün kapatıldığını kaydetti. Trump yönetimine tepki gösteren Jones, Amerika Partisi'ni kurduğunu açıklayan ünlü milyarder Elon Musk'ın Epstein dosyası hakkındaki iddialarını paylaştı. Musk, Epstein'ın "müşteri listesinde" Trump'ın da olduğunu iddia ediyor.

TRUMP: BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Trump, Truth Social hesabından Bondi'nin Jeffrey Epstein dosyalarını ele alış şeklini savunan bir paylaşım yaparak, MAGA destekçilerinin tepkilerine son vermesini istedi. Trump, "Tıpkı bana karşı kullandıkları sahte dosyalar gibi Epstein dosyalarını da yarattılar ve şimdi sözde 'arkadaşlarım' onların ekmeğine yağ sürüyor. Madem MAGA Hareketi'ne zarar verecek herhangi bir şey vardı, bu radikal solcular neden Epstein dosyalarını yayınlamadılar?" sorusunu yöneltti. FBI'nın aylarca Epstein hakkındaki "radikal sol kaynaklı aynı eski belgelere" bakmak yerine "hileli ve çalınmış seçimleri" soruşturması gerektiğini belirten Trump, "Bu şekilde devam edelim ve Jeffrey Epstein gibi kimsenin önemsemediği birine zaman ve enerji harcamayalım" çağrısında bulundu.

MUSK’TAN ‘DOSYALARI YAYIMLA’ ÇAĞRISI

Daha önce Trump’ın da Epstein dosyalarında yer aldığını iddia eden Amerikalı iş insanı Elon Musk da Başkan Trump’a Epstein'a ilişkin dosyaları, söz verdiği gibi yayımlaması çağrısında bulundu. Musk, X hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı. Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla" çağrısında bulundu.







