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Dünya Ermeniler şimdi de THYyi yalanlar üzerinden hedefe koydu
ASYA

Ermeniler şimdi de THY'yi yalanlar üzerinden hedefe koydu

Türkiye, Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı iftiralar üzerinden hedef gösterilmeye devam ediliyor. Sosyal medya üzerinden sistematik bir saldırı başlatan Ermeni hesaplar, “Teröristleri taşıyor” yalanıyla Türk Hava Yolları’nın boykot edilmesi için kampanya başlattılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada Ermeni hesaplar tarafından bir paylaşan görsel.
Sosyal medyada Ermeni hesaplar tarafından bir paylaşan görsel.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tutunamayan Ermenistan, büyük kayıplar vererek geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında çılgına dönen Ermenistan tarafında, Bakü yönetimine desteğini açıklayan Türkiye’ye karşı her geçen gün farklı bir adım atılıyor.

Türk ürünleri ve şirketleri hedefte

Daha önce Türk mallarına yönelik Ermenistan’da boykot başlatılmıştı. Marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırılmıştı. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisi de, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk ürünlerinin ithalatının geçiçi olarak yasaklanacağını duyurmuştu.

Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak
DÜNYA
Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak

Yalanlar üzerinden sistematik saldırı başlattılar

Bu adımların ardından Ermeniler tarafından şimdi de Türk Hava Yolları’na (THY) yönelik karalama kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada Ermeni hesaplar, sistematik bir şekilde THY’yi hedef almaya başladı.

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THY’nin ‘teröristleri sivillerle birlikte taşıdığı’ yalanını ortaya attılar. THY’nin logosunu değiştirerek “Terörist Hava Yolları” yazılı afişler hazırlayıp Ermenilere, Türk şirketle uçuş yapmamaları için çağrıda bulundular.

Paşinyan’ın eski görüntüleri ortaya çıktı: Karabağ’ı Azerbaycan’a iade edelim
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Paşinyan’ın eski görüntüleri ortaya çıktı: Karabağ’ı Azerbaycan’a iade edelim
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yıllar önce muhalefetteyken, milletvekillerine Karabağ ile ilgili çağrıda bulunarak, “Topraklarını Azerbaycan'a iade edelim. Bunu size resmen beyan ediyorum. Burası onların toprakları' dediği ortaya çıktı.

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