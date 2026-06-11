Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Ermenistan'ın AB adımına Rusya'dan ihracat kısıtlaması

Ermenistan'ın AB adımına Rusya'dan ihracat kısıtlaması

20:3611/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Rusya, Ermenistan'dan tüm karantinaya tabi ürünlerin ithalatını sınırlandıracak
Rusya, Ermenistan'dan tüm karantinaya tabi ürünlerin ithalatını sınırlandıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde Rus pazarına girecek ürünlere AEB standartlarının geçerli olmayacağını ifade etmesinin ardından söz konusu ürünlerin 12 Haziran'dan itibaren ülkeye girişine ve transit geçişine de izin verilmeyeceğini belirtti. Alınan kararın zararlı ürünlerin tespit edilmesi nedeniyle alındığı aktarıldı.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen tüm karantinaya tabi ürünlerin Rusya'ya girişinin 12 Haziran'dan itibaren sınırlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin Rusya üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kısıtlamaların, ürünlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulana kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, kararın, zararlı ürünlerin düzenli şekilde tespit edilmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Rosselhoznadzor'un, mayıstan bu yana bazı ürünlerin ithalatını kademeli şekilde sınırlandırdığının ifade edildiği açıklamada, buna rağmen ihlallerin devam ettiği vurgulandı.

Ermenistan'ın AB'ye girmesi durumunda AEB standartları geçerli olmayacak

Açıklamada, haziranda ceviz, kuru şeftali ve domateste zararlı maddeler tespit edildiği aktarılarak, Ermenistan’daki denetimlerin yetersiz kaldığı ve ülkenin bitki sağlığı sertifikasyon sistemine yönelik güveni sarstığı ifade edildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çok sayıda tarım ürünü ithalatına kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.



#Ermenistan
#Rusya
#İhracat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, dekar başına destek tutarı ne kadar olacak? Bakan Yumaklı’dan yeni açıklama