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Esed yanlılarından Suriye'de güvenlik güçlerine terör saldırısı

Esed yanlılarından Suriye'de güvenlik güçlerine terör saldırısı

11:034/03/2025, Salı
AA
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Suriye'de terör operasyonları sürüyor
Suriye'de terör operasyonları sürüyor

Suriye'nin Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, devrik Esed rejimi unsurlarınca Lazkiye'nin Daatour Mahallesi'nde Savunma Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 2 kişi hayatını kaybetti.


Operasyon başlatıldı


İç Güvenlik İdaresi, Daatour ile çevresindeki birkaç mahallede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattı.



#Lazkiye
#suriye
#Suriye Haber Ajansı

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