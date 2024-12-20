Esed'in devrilmesinden sonra ABD'den Suriye'ye kritik ziyaret

ABD medyası, hükümetin HTŞ ile görüşmek üzere Suriye'ye ziyarette bulunacağını yazdı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'den Geçici Hükümet'le doğrudan temas kurmak için bir hamle geldi. ABD medyasında, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi. Söz konusu ziyaretin ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Barbara Leaf
'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Axios haber sitesi, Leaf'ın "
gelecek günlerde
" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.
Leaf'ın ziyaretinin
Esed rejimi
nin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "
diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası
" olduğu ifade edildi.
Temasın kapsamı belirsiz
Temasın kapsamı belirsiz
Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.
Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk
ABD
'li yetkili olacak.
Axios'un haberine ilişkin henüz
Washington
yönetiminden açıklama yapılmadı.
Blinken "Somut adımlar bekliyoruz" demişti
Blinken "Somut adımlar bekliyoruz" demişti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ)
şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.
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