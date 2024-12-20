Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Esed'in devrilmesinden sonra ABD'den Suriye'ye kritik ziyaret

Esed'in devrilmesinden sonra ABD'den Suriye'ye kritik ziyaret

00:0720/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
ABD medyası, hükümetin HTŞ ile görüşmek üzere Suriye'ye ziyarette bulunacağını yazdı.
ABD medyası, hükümetin HTŞ ile görüşmek üzere Suriye'ye ziyarette bulunacağını yazdı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'den Geçici Hükümet'le doğrudan temas kurmak için bir hamle geldi. ABD medyasında, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi. Söz konusu ziyaretin ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Barbara Leaf
'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.
Axios haber sitesi, Leaf'ın "
gelecek günlerde
" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.
Leaf'ın ziyaretinin
Esed rejimi
nin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "
diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası
" olduğu ifade edildi.

Temasın kapsamı belirsiz

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.

Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk
ABD
'li yetkili olacak.
Axios'un haberine ilişkin henüz
Washington
yönetiminden açıklama yapılmadı.

Blinken "Somut adımlar bekliyoruz" demişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ)
şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.


#ABD
#Suriye
#Barbara Leaf
#Heyet Tahrir Şam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 Aralık Cuma Hutbesi: Bağımlılık