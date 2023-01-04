Dünya Eski Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosunun son başkanı Hasbulatov öldü
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Eski Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosunun son başkanı Hasbulatov öldü

Eski Sovyetler Birliği'nin kurucu cumhuriyeti olan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin (RSFSC) son Parlamento Başkanı olan Ruslan Hasbulatov hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Eski Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosunun son başkanı Hasbulatov öldü
Ruslan Hasbulatov

Rus basınında çıkan haberlere göre, Hasbulatov Moskova bölgesindeki evinde 80 yaşında öldü.

Çeçen asıllı Hasbulatov Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de defnedilecek.

1990’da RSFSC’de milletvekili seçilen Hasbulatov, 1990-1991’de RSFSC Yüksek Sovyet Prezidyum Başkan Yardımcısı oldu. Sovyet Prezidyum Başkanlığından ayrılıp devlet başkanı olan Boris Yeltsin’in görevini vekaleten yürüten Hasbulatov, Sovyetler Birliği’nin dağılması fikrini desteklemişti.

Hasbulatov, 1991’de RSFSC Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı olmuştu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus yönetiminin yasama ve yürütme organları arasında sorun başlamıştı.

Yasama organı Parlamentonun başında olan Hasbulatov, yürütme organını temsil eden Yeltsin ile fikir ayrılığına düşmüştü.

1993’de derinleşen kriz silahlı çatışmaya dönüşmüş, olaylar bugün Hükümet binası olarak kullanılan Parlamento binasının tankla bombalanması ile sonuçlanmıştı.

Hasbulatov, kitlesel eylemlerin organizatörlüğünü yapma suçuyla tutuklanmış, 1994’te çıkarılan af ile serbest bırakılmıştı.

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