Eurovision'a hile mi karıştırıldı?

İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in ikinci olmasını sağlayan halk oylamasından çıkan sonuç soru işaretlerine ve tepkiye sebep oldu. Yarışma organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) şeffaf olmadığı öne sürüldü. Soykırımcı İsrail hükümet yetkililerinin çıkan sonucu Filistin'e destek veren devletler ile halkları arasında ayrım varmış gibi göstermeye çalışması tepkiyi daha da artırdı. İspanya, Hollanda, Belçika, Slovenya ve İrlanda'nın yayın kuruluşları, EBU'nun halk oylamasındaki "şeffaflığından" endişe duyduklarını ifade ederken, oylamaya ilişkin detaylı analiz talep ettiler. Eurovision'a katılan bazı temsilciler de İsrail'in yarışmayı ikinci sırada tamamlamasını "adaletsiz" bulduğunu belirtti. Gelen endişeleri de kabul ettiğini belirten EBU, yarışmanın geleceği için üye yayıncı kuruluşlarla görüşeceğini duyurdu.





OY DAĞILIMI DETAYLI İNCELENSİN

Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun şekilde süren İsrail'in yarışmadan men edilmesini isteyen İspanya'nın devlet televizyonu RTVE, halk oylamasının geçerliliğinden şüphe duyduklarını belirterek, oy dağılımının detaylı incelenmesini talep etti.





PEDRO SANCHEZ İSYAN ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi. Sanchez, "3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı. İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz" dedi.





HOLLANDA VE BELÇİKA'DAN TEPKİ

Hollanda'da kamu yayın kuruluşları AVROTROS ve NPO, yayımladıkları ortak açıklamada, yarışmaya jeopolitik gerginliklerin dahil edildiğini, bu konuyu EBU ve diğer ülkelerle "masaya yatırmak" istediklerini belirtti. Yarışma boyunca Filistin'e destek veren Belçika'nın VRT televizyonu da halk oylamasının şeffaflığı konusunda şüphelerini dile getirerek, EBU'nun bu sorunları dikkate almaması durumunda Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımlarını gözden geçireceklerini vurguladı.





MANİPÜLASYON MU YAPILDI

Slovenya devlet televizyonu RTVSLO ise halk oylamasına ilişkin endişelerini paylaşırken, İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) halk oylaması sistemi ve İsrail'in katılımına ilişkin görüşme talep etti. Yarışmada Finlandiya'yı temsil eden Erika Vikman, İsrail'in oyları "manipüle" ettiğini belirterek, "Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum" dedi. Belçika temsilcisi Red Sebastian da yarışmanın siyasete dönüşmesinden üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Bence tüm ülkeler ve ilgili taraflar bir araya gelip İsrail'in katılımı üzerine bir tartışma başlatmalı" ifadesini kullandı.





İŞ SİYASETE KAYDI

Belçika'yı 2016'da temsil eden Laura Tesoro ise ülkesinin İsrail'e 12 puan vermesine tepki göstererek, "Filistin'de çocuklar ölüyor ve biz Eurovision'da İsrail'e 12 puan veriyoruz. Delilik. Aylardır açlıktan ölen çocukların, insanların görüntülerini izliyoruz. Ve sonra biz böyle bir şey yapıyoruz" diye konuştu. İkinci sırayı alan İsrail'in hemen ardından 1 puan farkla üçüncü olan Estonya temsilcisi Tommy Cash, "Keşke o 1 puanı alabilseydik. İş biraz siyasete kaydı" değerlendirmesinde bulundu.





ALMAN ARD KALKAN OLDU

Öte yandan Almanya'da gazetecilik yapan Dr. Martin Gak'ın Avrupa Yayın Birliği'ndeki (EBU) kaynağına göre, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi için gösterilen tepkilere rağmen yarışmada kalabilmesinin arkasında Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin, "İsrail çıkarılırsa biz de çekiliriz" tehdidinin yer aldığını söyledi.



