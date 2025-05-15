Eurovision'un yapıldığı alanda Filistin bayrağına izin verilmedi

İsrail'i protesto eden aktivistler, Filistin bayrağı taşıdığı için yarışma alanından uzaklaştırıldı.
Basel'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapıldığı alanda Filistin bayrakları taşınmasına izin verilmedi. Aktivistler alandan ayrılmak zorunda kaldı.
İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı.
Basel'de yarışmanın yapıldığı alana Filistin bayrağıyla gelen şehir sakini Marta ve Otto isimli aktivistler, alandan ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu.
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