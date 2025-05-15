Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Eurovision'un yapıldığı alanda Filistin bayrağına izin verilmedi

Eurovision'un yapıldığı alanda Filistin bayrağına izin verilmedi

21:3115/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İsrail'i protesto eden aktivistler, Filistin bayrağı taşıdığı için yarışma alanından uzaklaştırıldı.
İsrail'i protesto eden aktivistler, Filistin bayrağı taşıdığı için yarışma alanından uzaklaştırıldı.

Basel'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapıldığı alanda Filistin bayrakları taşınmasına izin verilmedi. Aktivistler alandan ayrılmak zorunda kaldı.

İsviçre'nin Basel kentinde 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı.


Filistin bayrağına izin verilmedi.
Basel'de yarışmanın yapıldığı alana Filistin bayrağıyla gelen şehir sakini Marta ve Otto isimli aktivistler, alandan ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu.


#Eurovision
#Filistin
#Basel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs bedava mı? 2025 resmi açıklama