Dikkat çeken zamanlama: İspanya'nın İsrail'e 'men edin' resti sonrası iletişim ağları çöktü

Nisan sonunda yaşanan büyük enerji kesintisinin ardından toparlanma süreci henüz tamamlanmamışken, İspanya şimdi de ülke genelinde etkili olan ciddi bir iletişim arızasıyla mücadele ediyor.





Telekomünikasyon şirketi Telefónica ’da meydana gelen teknik sorun, sabit hatlı telefon hizmetleriyle birlikte veri bağlantılarında da yaygın kesintilere neden oldu.









İletişim ağı çöktü





Ülkenin tüm telefon ağları çöktü. Acil durum hatları devre dışı kaldı





İlk kesinti sabahın erken saatlerinde Valencia bölgesinde fark edildi. Acil çağrı merkezlerine gelen aramalarda seslerin kesildiği, hatta bazı vakalarda operatörlerin vatandaşı geri aramak zorunda kaldığı bildirildi.





Ardından Bask bölgesi, Endülüs, Ekstremadura ve Aragon gibi farklı bölgelerden de benzer arızalar rapor edildi.









Nedeni bilinmiyor





Yetkililer, kesintinin nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapmazken, Telefónica tarafından yapılan açıklamada "Bazı şirketlerde gerçekleştirilen ağ güncellemelerinin belirli hizmetleri etkilediği" ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.





İspanya'daki ikinci enerji krizi





Bu yeni kriz, 30 Nisan’da İspanya ve Portekiz genelinde yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren büyük elektrik kesintisinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. O günlerde hem telefon ve internet bağlantısı kesilmiş hem de ATM’lere erişim sağlanamamış, binlerce yolcu trenlerde mahsur kalmıştı.





Elektrik şebekesini işleten Red Eléctrica’nın yetkilileri olayın "olağanüstü" olduğunu söylese de, hükümetten gelen net bilgi eksikliği kamuoyunda endişe meydana getirmişti.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez





İsrail çıkışı sonrası yaşandı





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Eurovision gibi uluslararası organizasyonlardan dışlanmasını talep etmesinin ardından yaşanan teknik aksaklıklar, kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.





Sanchez, Madrid'de bir kültür etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üç yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna'nın Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı." ifadelerini kullandı.





Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan Sanchez, "İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz." şeklinde konuştu.





İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." dedi.









Lübnan'da telsizler patlatılmıştı





Geçtiğimiz Eylül ayında Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ülke genelinde neredeyse eş zamanlı olarak patladı.





Patlamada, sekiz yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, yaklaşık 2 bin 750 yaralıdan en az 200'ünün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.





Patlamaların arkasında İsrail'in olduğu belirtiliyordu.



