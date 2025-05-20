Dikkat çeken zamanlama: İspanya'nın İsrail'e 'men edin' resti sonrası iletişim ağları çöktü

İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefónica’da yaşanan arıza, ülke genelinde iletişim ağını çökertti. Acil yardım hatlarına erişim sağlanamazken, bu durum İspanya’nın son haftalarda karşı karşıya kaldığı ikinci büyük altyapı krizi olarak kayıtlara geçti. Yaşanan arızaların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in terör devleti İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesini istemesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
İletişim ağı çöktü
Ülkenin tüm telefon ağları çöktü. Acil durum hatları devre dışı kaldı
- İlk kesinti sabahın erken saatlerinde Valencia bölgesinde fark edildi. Acil çağrı merkezlerine gelen aramalarda seslerin kesildiği, hatta bazı vakalarda operatörlerin vatandaşı geri aramak zorunda kaldığı bildirildi.
Ardından Bask bölgesi, Endülüs, Ekstremadura ve Aragon gibi farklı bölgelerden de benzer arızalar rapor edildi.
Nedeni bilinmiyor
İspanya'daki ikinci enerji krizi
Bu yeni kriz, 30 Nisan’da İspanya ve Portekiz genelinde yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren büyük elektrik kesintisinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi. O günlerde hem telefon ve internet bağlantısı kesilmiş hem de ATM’lere erişim sağlanamamış, binlerce yolcu trenlerde mahsur kalmıştı.
Elektrik şebekesini işleten Red Eléctrica’nın yetkilileri olayın "olağanüstü" olduğunu söylese de, hükümetten gelen net bilgi eksikliği kamuoyunda endişe meydana getirmişti.
İsrail çıkışı sonrası yaşandı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Eurovision gibi uluslararası organizasyonlardan dışlanmasını talep etmesinin ardından yaşanan teknik aksaklıklar, kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.
İspanya Başbakanı ayrıca, "Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum." dedi.
Lübnan'da telsizler patlatılmıştı
Geçtiğimiz Eylül ayında Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ülke genelinde neredeyse eş zamanlı olarak patladı.
Patlamada, sekiz yaşındaki bir kız çocuğu da dahil olmak üzere en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, yaklaşık 2 bin 750 yaralıdan en az 200'ünün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.
Patlamaların arkasında İsrail'in olduğu belirtiliyordu.