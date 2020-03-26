Dünya Evde zaman nasıl geçer? Uzman Psikolog Filiz Çobandan tavsiyeler
KORONAVİRÜS

Koronavirüs döneminde evde ailecek yapılacak etkinlikler

Evde zaman nasıl geçer? Uzman Psikolog Filiz Çoban'dan tavsiyeler

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocukların, derslerinden arta kalan zamanda evde ince kas motor becerilerini, öz bakım becerilerini ve kültürel donanımlarını arttıracakları birbirinden eğlenceli etkinlikler bulunuyor. Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban bunlardan bazılarını şöyle sıraladı: “Çocuklarınızla evde piknik yapabilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz, mutfakta vakit geçirebilirsiniz, sinema saati yapabilirsiniz, kutu oyunları oynayabilirsiniz.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocukları, hem teknoloji bağımlılığından uzaklaştıracak hem de evde aileleriyle gerçekleştirebilecekleri birbirinden eğlenceli aktiviteler bulunuyor. Uzman Klinik Psikolog Filiz Çoban, her zamanki rutinlerinden, eğlencelerinden başka bir sürece geçen çocuklar için, derslerden arta kalan zamanda evde aileleriyle yapabilecekleri etkinlikleri derledi.

Filiz Çoban

TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE OLMASINA MÜSAADE ETMEYİN

Çocuklar artık evde olduğu için daha fazla televizyon, tablet, bilgisayar isteyeceklerine dikkati çeken Çoban, “Bu teknolojik aletlerin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri unutulmamalı. Çocuk evde oyalansın diye süresiz, teknoloji ile iç içe olmasına müsaade etmeyin. Olabildiğince süreli vermeye devam edelim. Canı sıkılan çocuk elbette ki televizyon, tablet, telefonda vakit geçirmek isteyecektir. Olabildiğince çocuklarınızla vakit geçirmeye özen göstermelisiniz” dedi.

AİLECE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

Uzman Klinik Psikolog Çoban, çocukların evde, anne ve babalarıyla birlikte yapabilecekleri etkinlikleri şöyle sıraladı:

* Piknik yapabilirsiniz.

* Kitaplar okuyabilirsiniz.

* Beraber mutfakta vakit geçirebilir, kek, kurabiye, börek yapıp çay saati yapabilirsiniz.

* Çocuğunuzun yaşına uygun olacak şekilde çocuğa bir şeyler öğretebilirsiniz. Merakına, ilgisine yönelik. Örgü örmek, fotoğraf çekmek, boya (mandala, karakalem) yapmak, makasla kesmeler yapmak, geometri şekilleri öğretmek, renkleri öğretmek, zıt kavramlar yapıştırma gibi.

*Evde atılacak karton, poşet, kumaş vs değerlendirerek çocuklarınızla onlardan maske, kukla, bebek, araba garajı yapabilirsiniz.

* İnce kas motor becerisi için etkinlikler yapabilirsiniz. İpe boncuk dizerek kolye bileklik yapabilirsiniz, oyun hamuru (kendi hamurunuzu kendiniz yapabilirsiniz) şekiller verme, pipetlere makarna taktırabilirsiniz.

* Evde çok fazla hareketsiz kalmasına müsaade etmeyin. Etkinlikleri sadece masa başında olmasıyla sınırlandırmayın. Sandalye kapmaca, balon yakalama, jimnastik, müzik açarak dans, sek sek (yere bant ya da kalın iple sek sek çizebilirsiniz) oynatabilirsiniz.

* Öz bakım becerilerini geliştirmek için bu zamanı fırsata çevirebilirsiniz. Cırt cırt, düğme ilikleme, kıyafetlerini giyme, tuvalet becerisi kazandırma, diş fırçalama alışkanlıkları kazandırabilirsiniz.

* Tamiri kolay aletleri çocuğunuza yaptırabilirsiniz. Ev işlerine çocuğunuzun yaşına uygun olacak şekilde dahil edebilirsiniz.

* Beraber sinema saati yapabilirsiniz. Beraber izleyebileceğiniz filmlerden birkaç örnek; Lego filmi, Madagaskar, Buz Devri, Kayıp Balık Dori, Winnie The Pooh, Tavuklar Firarda, Aşçı Fare, Ters Yüz, Kayıp Balık Nemo, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Mary and Max, Yukarı Bak, Arı Maya…

* Hep beraber ailecek kutu oyunları oynayabilirsiniz. Az Lakırtı Bol iletişim, Duygu Kartları, Hikayeni Sen Oluştur, Süper Doktor, Jenga, Dedektif, Jungle gibi kutu oyunlarıyla keyifli ve eğitici oyunlar oynayabilirsiniz.”

Süreci anlayacakları şekilde anlatın

  • Yaşanan süreci çocuklar açısından değerlendiren Çoban, evden çıkmamanın yetişkinler açısından zor ancak çocuklar açısından daha da zor olabildiğini belirtti. Bu süreçte, anne ve babaların gerekli açıklamayı çocuklarına yapması gerektiğini vurgulayan Çoban, şu bilgileri aktardı: “Anne baba ne kadar kaygılanırsa çocuk da onların kaygılarından etkilenip daha fazla panik olabilir. Yetişkinler olarak öncelikle bizim sağduyulu olmamız gerekir. Çocuktan bu süreci gizlememeli, hiçbir şey olmamış gibi yapmamalıyız. Çocuğun yaşına uygun olacak şekilde açıklama yapmak gerekli olabilir. Bir salgın hastalık olduğunu, kimseye bulaştırmamak için evde kalmamız ve hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söylemeliyiz. Çocuğa güvende olduğunu belirtmeniz faydalı olacaktır.”

Evde kal, ailene vakit ayır: İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları
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