Fas'tan Gazze'ye destek: Yüzlerce insan meydanlarda toplandı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'de üniversite öğrencileri Gazze eylemleri gerçekleştiriyor. Birçok üniversitede günlerdir devam eden eylemler okul yönetimleri tarafından engellenmeye çalışılırken, Türkiye'deki birçok üniversite de Gazze eylemlerine destek verdi. Şu ana kadar 26 üniversitenin paylaştığı destek açıklamasında üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepki karşısında derin bir üzüntü duyulduğu ve şiddetle kınandığı belirtildi.