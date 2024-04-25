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ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine Türkiye'deki üniversitelerden destek

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'de üniversite öğrencileri Gazze eylemleri gerçekleştiriyor. Birçok üniversitede günlerdir devam eden eylemler okul yönetimleri tarafından engellenmeye çalışılırken, Türkiye'deki birçok üniversite de Gazze eylemlerine destek verdi. Şu ana kadar 26 üniversitenin paylaştığı destek açıklamasında üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepki karşısında derin bir üzüntü duyulduğu ve şiddetle kınandığı belirtildi.

19:28 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze protestoları dalga dalga büyüyor.
ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze protestoları dalga dalga büyüyor.

Türkiye'deki birçok üniversite, sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamayla ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze eylemlerine destek verdi.

Birkaç gün önce ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere de yayılan Gazze eylemleri devam ederken, Türkiye'deki üniversitelerden bu öğrencilere destek açıklaması yapıldı.

"Temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe"

Üniversitelerin kurumsal sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 ayı aşkın bir süredir, Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulanıyor. Columbia Üniversitesinden Yale'e, New York Üniversitesinden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz."

Ayrıca bazı üniversitelerin rektörleri, kişisel sosyal medya hesaplarından da aynı açıklamayı paylaşarak ABD'de Gazze eylemlerine katılan üniversite öğrencilerine destek verdi.

26 üniversite desteğini açıkladı

Açıklama, şu ana kadar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Destek açıklamasının, diğer üniversiteler tarafından da paylaşılacağı belirtildi.


Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın yankıları tüm dünyanın tepkisine yol açarken Filistin için bir hamle de ABD’nin Teksas eyaletinden geldi. Austin’deki üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunmasının ardından öğretim görevlileri de iş bıraktı. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrencilerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına rağmen insani bir tutum sergileyen öğretmenler ders yerine öğrencilerin Gazze için başlattığı eyleme katıldı. Bu davranış olayların boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.


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