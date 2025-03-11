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Filipinler'in eski Devlet Başkanı Duterte tutuklandı

Filipinler'in eski Devlet Başkanı Duterte tutuklandı

10:0911/03/2025, الثلاثاء
G: 11/03/2025, الثلاثاء
DHA
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Filipinler'in eski Devlet Başkanı Duterte tutuklandı.
Filipinler'in eski Devlet Başkanı Duterte tutuklandı.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararı uyarınca tutuklandı.

Filipinler'de, görev süresince yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi yakalamak için 7 binden fazla polis görevlendirilmişti.


Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediğine dair bir tutuklama emri çıkarması üzerine Filipinler'in Manila eyaletinde tutuklandı. Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor.


Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine dönüşü sırasında tutuklandı. Bugün Hong Kong'dan Manila’ya dönen Duterte’nin UCM’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı kapsamında gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi. Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, UCM’den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı doğrulanırken, "Eski Devlet Başkanı şu anda yetkililerin gözetiminde" ifadeleri kullanıldı. Duterte'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti


Duterte dün Hong Kong'da yaptığı bir açıklamada UCM’nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti. Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu savunan Duterte, meşru müdafa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.




#Filipinler
#Rodrigo Duterte
#Uluslararası Ceza Mahkemesi

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