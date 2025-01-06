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Filistin’de milyonlarca insana yardım ulaşmayacak

Filistin’de milyonlarca insana yardım ulaşmayacak

04:006/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetleri sunma kabiliyetini sekteye uğratabilecek İsrail yasağının yaklaştığı konusunda acil uyarı yayınladı.

UNRWA sözcüsü Juliette Touma Cuma günü İrlandalı RTE'ye verdiği demeçte, İsrail Parlamentosu'nun geçen Ekim ayında aldığı kararın ardından yasağın Ocak ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklendiğinden sürenin dolduğunu söyledi. Touma, "UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetleri sağlamasının olası bir şekilde yasaklanması için zaman işliyor" dedi. Touma, böyle bir eylemin BM tarihinde benzeri görülmemiş bir hareket olacağının altını çizdi. "Birleşmiş Milletler tarihinde, bir üye devletin savaşın ortasında bir BM kuruluşunun çalışmalarını yapmasını yasaklamaya karar vermesi hiç görülmemiş bir durum" dedi. Öte yandan İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda en az 184 sivilin öldüğü bildirildi.



#Gazze
#İnsani Yardım
#Filistin

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