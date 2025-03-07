Filistin'den dünyaya 'Mescid-i Aksa' çağrısı: İbadet hakkı sağlansın

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin sağlanması çağrısında bulundu. Açıklamada, "İsrail'in, hiçbir mazeret veya gerekçe altında, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ibadet için girmelerini kısıtlama yetkisi ve hakkı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması üzerine yazılı açıklama yapıldı.
"İsrail'in, Aksa'ya ibadet için girecekleri kısıtlama yetkisi ve hakkı yok"
"Kudüs, Filistin toprağıdır"
Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara uygulanan yaş sınırlamasıyla, İsrail'in uluslararası hukukun ibadet yerlerine erişim hakkı ve özgür hareket ilkelerini açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini sağlama çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Kudüs'ün uluslararası meşruiyet kararlarına göre işgal altındaki Filistin toprağı olduğu ve İsrail egemenliğine tabi olmadığı vurgulandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail askerleri tarafından Nablus kentindeki 8 camiye düzenlenen baskınlar, bazı bölümlerinin tahrip edilmesi, kentin Eski Şehir bölgesinde yer alan Nasr Camisi'nin büyük bir kısmının yakılmasını kınadı.