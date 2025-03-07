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Filistin'den dünyaya 'Mescid-i Aksa' çağrısı: İbadet hakkı sağlansın

Filistin'den dünyaya 'Mescid-i Aksa' çağrısı: İbadet hakkı sağlansın

18:167/03/2025, Cuma
AA
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İsrail, ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor.
İsrail, ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin sağlanması çağrısında bulundu. Açıklamada, "İsrail'in, hiçbir mazeret veya gerekçe altında, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ibadet için girmelerini kısıtlama yetkisi ve hakkı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması üzerine yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail'in, Aksa'ya ibadet için girecekleri kısıtlama yetkisi ve hakkı yok"

Açıklamada,
"İsrail'in, hiçbir mazeret veya gerekçe altında, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ibadet için girmelerini kısıtlama yetkisi ve hakkı bulunmamaktadır."
ifadelerine yer verildi.

"Kudüs, Filistin toprağıdır"

Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara uygulanan yaş sınırlamasıyla, İsrail'in uluslararası hukukun ibadet yerlerine erişim hakkı ve özgür hareket ilkelerini açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini sağlama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kudüs'ün uluslararası meşruiyet kararlarına göre işgal altındaki Filistin toprağı olduğu ve İsrail egemenliğine tabi olmadığı vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail askerleri tarafından Nablus kentindeki 8 camiye düzenlenen baskınlar, bazı bölümlerinin tahrip edilmesi, kentin Eski Şehir bölgesinde yer alan Nasr Camisi'nin büyük bir kısmının yakılmasını kınadı.



#Mescid-i Aksa
#Filistin
#İsrail

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