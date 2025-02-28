Mescid-i Aksa süslenmeyecek

Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olan, kelime anlamı olarak ‘af kapısı’ anlamına gelen Hıtta Kapısı her sene Ramazan ayında ışıklandırılıp süsleniyordu. Eski şehrin en güzel bölgesi olan bölge Ramazan’ın da yaşanmasıyla Müslümanların uğrak noktası oluyordu. Hıtta Kapısı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Gazze halkının acısını unutmamak ve yas tutmak amacıyla süslenmeyecek. Her sene süsleme yapan Hıtta Kapısı Gençlik Komitesi yayınladığı bildiride, “Halkımızın içinde bulunduğu zor koşulların farkındayız, bu nedenle mahallede herhangi bir sevinç ve süsleme olmayacak” dedi.