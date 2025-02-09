ABD’nin devralma planları yaptığı Gazze Şeridi'nde, soykırımdan sonra tehcir politikasının tartışıldığı günlerde, Türkiye Filistin'le ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. TBMM gündemine önümüzdeki hafta Filistin'le ilgili iki yeni uluslararası sözleşme alınacak. Bu kapsamda, Filistin'e en çok gözetilen ulus kaydı da düşülecek. En çok gözetilen ulus kaydı ile Türkiye ve Filistin başka ülkelere tanıdıkları imtiyazları ikinci bir anlaşmaya gerek kalmadan birbirlerine de tanıyacaklar. Filistin de aynı şekilde herhangi bir devlete tanıdığı ticari hakkı ya da imtiyazı Türkiye'ye de tanıyacak. Sözleşmelerle iki ülke arasında sermaye ve teknoloji akışı hızlanacak. Sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin geliştirilmesi için çifte vergilendirme de kalkacak. Böylece Türk teknoloji firmaları Filistin'e daha az maliyetle yatırım yapabilecek. Sözleşmeler salı günü Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.