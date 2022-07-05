Dünya Financial Timesdan dikkat çeken analiz Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik
AVRUPA

Financial Times'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ile ilgili tartışmalar ve açıklamalar gelmeye devam ederken İngiliz Financial Times'ta dikkat çekici bir analiz yer aldı. “Erdoğan rahatsız edici fakat vazgeçilmez bir müttefik” başlıklı haberde, Ankara'nın NATO'dan dışlanmasının 'stratejik felaket' olacağı belirtildi. Rusya'ya karşı Türkiye'nin askeri ittifakta tutulması gerektiği vurgulandı.

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Financial Timesdan dikkat çeken analiz: Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çekici bir analiz ve yorum yayınlandı. Gazetenin önde gelen isimlerinden Gideon Rachman, “Erdoğan rahatsız edici fakat vazgeçilmez bir müttefik” başlığını kullanarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı NATO’nun diğer üyelerine şantaj yapıyor fakat onun da bazı zayıf noktaları var” yorumunu yaptı.

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NATO ve Türkiye analizi

"Neden Türkiye'yi NATO'dan atmıyoruz? Harika bir fikir gibi duruyor" şeklindeki ifadelerle başlayan analizde, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarından vazgeçtiği ancak yeni şüphelere yol açtığı belirtildi.

  • İsveç'in, Türkiye'nin suçladığı 73 şahsı iade etmemesi halinde anlaşmanın Meclis'ten geçmeyeceğine dair açıklamaların yapıldığına işaret edildi.

"Türkiye'nin dışlanması stratejik felaket olur"

Bu durumun, "Türkiye'nin gelecekteki krizlerde nasıl davranacağı konusunda şüphe uyandırdığı" savunuldu.

Yazıda,"NATO, Türkiye olmadan daha iyi olmaz mı? Kesinlikle hayır. Türkiye'nin dışlanması, yasal olarak mümkün ama stratejik bir felaket olur"denildi.

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"Karadeniz girişini kontrol ediyorlar"

Karadeniz limanlarından çıkarılmayı bekleyen tahıl anımsatılarak, "Karadeniz, hem Ukrayna hem de Rusya için Akdeniz'e ve daha geniş ölçekte dünyaya açılan kilit bir yol. Ukrayna tahılı, bir gün dünya pazarlarına çıkarılırsa, Karadeniz'den geçecek. Türkiye, deniz girişini kontrol ediyor." ifadelerine yer verildi.

"Rusya'nın fiili müttefiki olursa..."

Türkiye'nin, söz konusu askeri ittifaktan çıkarılmasına dair söylemler ilgili olarak, "Türkiye, NATO'dan çıkarılır ve Rusya'nın fiili müttefiki olursa, Ukrayna fiilen denize kıyısı olmayan bir ülke haline gelir ve Rusya Akdeniz'in kapılarında olur." tespitinde bulunuldu.

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Aynı yazının devamında şu görüşler aktarıldı:

Mülteci hatırlatması

"Orta Doğu'daki güvenlik dengesi de ciddi şekilde karmaşık hale gelir. Türkiye, 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bu da Avrupa Birliği üzerindeki baskının çoğunu ortadan kaldıran insani bir eylem.

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"Türkiye'yi bu tarafta tutmak her zamankinden daha önemli"

Rusya'nın aksine Türkiye, NATO'nun geri kalanı için, belki de Yunanistan dışında, güvenlik tehdidi değil. NATO'nun Rusya'ya karşı koymasının önemine bakıldığında, Türkiye'yi bu tarafta tutmak her zamankinden daha önemli.

"Durum çıldırtıcı: Erdoğan bunu biliyor"

Erdoğan bunu biliyor. Ukrayna'daki savaşın kendisine verdiği avantajı kullanıyor. Durum çıldırtıcı ama yönetilemez değil. Türk lider, kendisine uygun olduğunda tutum değiştirme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip."

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