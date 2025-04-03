Fransa: İster Batı Şeria'da ister Gazze'de olsun her türlü ilhaka karşıyız

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da herhangi bir ilhak girişimine karşı olduklarını vurguladı. Bakanlığın haftalık basın toplantısında konuşan Lemoine, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Cecile Kohler ve Jacques Paris isimli 2 Fransız vatandaşının 1000 günden fazla süredir İran'da tutuklu olduğunu dile getiren Lemoine, bu bağlamda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İran hakkında Uluslararası Adalet Divanına (UAD) suç duyurusunda bulunacağını ifade ettiğini aktardı.
Bölgedeki müzakerelerin yeniden başlamasının önemine dikkat çeken Lemoine, ölü sayısının felaket düzeyde olduğuna işaret etti.
Fransız Sözcü, Bakan Barrot'un Paris'te bu sabah bir araya geldiği İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, İsrail'in de tıpkı Hamas gibi 19 Ocak'ta imzalanan ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
Bölgede iki devletli çözümün önemini vurgulayan Lemoine, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin, kutsal mekanların tarihsel statükosunun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.