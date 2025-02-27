Fransa'nın 'DEAŞ' riyakarlığı: Cezayirlileri iade edip kendi vatandaşlarını almıyorlar

Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Lemoine, "Fransa'nın bir yandan sınır dışı ettiği Cezayirli suçluların Cezayir tarafından ülkeye girişine izin verilmesi konusunda ısrar ederken, diğer yandan Suriye'de DEAŞ üyesi olan vatandaşlarının 'suçların işlendiği yere mümkün olduğunca yakın bir yerde' yani Suriye'de yargılanması gerektiğine inanması çelişkili değil midir?" sorusuna "İki şeyi karıştırmamak gerek." yanıtını verdi.

DEAŞ'lı Fransızların Fransa'da yargılanmasına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Lemoine, DEAŞ'lı tutuklular ile Fransa'da hakkında ülkeyi terk etme kararı çıkarılanların aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Fransa, Suriye ekonomisini yeniden inşası için tüm sorumluluğunu üstlenecek"

Avrupa Birliğinin (AB) Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırma kararıyla ilgili Lemoine, "Fransa, Suriye üzerinde baskı oluşturan banka, ulaşım ve enerji sektörlerine yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Suriye'nin Suriyelilerin yararına yeniden inşası, yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasından geçmeli." diye konuştu.

Lemoine, Suriye'ye yönelik yaptırımların kademeli kaldırılmasının belirli koşullar altında olması gerektiğini savundu.

Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'da hafta başında Suriye Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenmesini memnuniyetle öğrendiğini belirten Lemoine, "Fransa, bu ulusal diyaloğun uzun vadede devam etmesi ve istisnasız Suriye toplumunun tamamını temsil eden tüm unsurlarını kapsaması çağrısında bulunuyor." dedi.

Fransa'nın özgür, birlik içinde, egemen, istikrarlı, kapsayıcı bir Suriye inşa etmeyi sağlayacak siyasi geçişi desteklediğini dile getiren Lemoine, "Fransa, Suriye ekonomisini yeniden inşası için tüm sorumluluğunu üstlenecek." ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin öncelikli olduğunu ve korunması gerektiğini kaydeden Lemoine, Suriye ve İsrail arasında tampon bölgenin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile korunması gerektiğini belirtti.

"İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmeli"

Lemoine, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının açık şekilde İsrail birliklerinin ülkenin güneyinden çekilmesini öngördüğünü ve anlaşmanın ilk aşamasını bu konunun oluşturduğunu hatırlatarak, İsrail ordusunun Lübnan'da hala 5 noktada bulunduğunu ancak anlaşmanın ülke topraklarının tamamından çekilmelerini gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yakalama kararının, Fransa'ya gelmesi halinde uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya ise Lemoine, Fransa'nın "uluslararası hukuka ve imzacısı olduğu Roma Statüsü'nün gereklerine uygun hareket edeceğini" ifade etti.

Lemoine, Roma Statüsünün ilk olarak UCM ile işbirliğini zorunlu kıldığını ikinci olarak da İsrail örneğinde olduğu gibi sözleşmeye taraf olmayan devletlerin görevde olan başkanlarına yönelik dokunulmazlık rejimi ortaya koyduğunu savunarak, bunun bir yargı meselesi olduğunu ve alınacak kararlara uyulacağını kaydetti.

Fransız Sözcü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yla ilgili görüşmek üzere 2 Mart'ta İngiltere'ye gideceğini duyurdu.







