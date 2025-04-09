Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'dan Filistin'i devlet olarak tanıma adımı

Fransa'dan Filistin'i devlet olarak tanıma adımı

22:539/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Macron, Filistin'i tanıma meselesini nihayete erdirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Macron, Filistin'i tanıma meselesini nihayete erdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında Suudi Arabistan'la eş başkanlığını yapacağı uluslararası konferansta Filistin devletinin tanınmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Mısır ziyareti sonrası konuşan Macron, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, bu adımın önümüzdeki aylarda atılabileceğini belirtti. Fransa'da muhalefet ise Gazze’deki saldırıların ardından Filistin’in derhal tanınması çağrılarını sıklaştırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerini ve bunun haziran ayında eş başkanlık edeceği iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferans kapsamında olabileceğini açıkladı.

Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

"Meseleyi konferansta nihayete erdirmeyi amaçlıyoruz"

"
(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz.
" ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Filistin'i devlet olarak tanımak Fransa için bir 'tabu' değil"

Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan'da Mısır'a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 2024'te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.



#Emmanuel Macron
#Filistin
#iki devletli çözüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projeleri 2025: TOKİ'nin Konya'daki 198 sosyal konut teslimatı başladı