Fransa'dan Filistin'i devlet olarak tanıma adımı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında Suudi Arabistan'la eş başkanlığını yapacağı uluslararası konferansta Filistin devletinin tanınmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Mısır ziyareti sonrası konuşan Macron, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, bu adımın önümüzdeki aylarda atılabileceğini belirtti. Fransa'da muhalefet ise Gazze’deki saldırıların ardından Filistin’in derhal tanınması çağrılarını sıklaştırmıştı.
Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.
"Meseleyi konferansta nihayete erdirmeyi amaçlıyoruz"
Macron, Filistin'i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.
"Filistin'i devlet olarak tanımak Fransa için bir 'tabu' değil"
Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan'da Mısır'a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Macron, 2024'te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.