Fransa ve Mısır ‘stratejik ortaklık anlaşması' imzaladı

Macron ile Gazze'de ateşkese geri dönülmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen Sisi, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik tüm çağrıları reddetme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Sisi, “Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadıkça, Orta Doğu'da barış ve istikrar hayal olarak kalacaktır” dedi.

Sisi, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasının ardından Kahire'de Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleme kararlılıklarını da ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın ‘tarihi ve stratejik ortağı' olarak tanımladığı Mısır'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Macron, Mısır'ın bölgesel ve ulusal istikrar ile refah yoluna eşlik etmek için Mısır'da olduğunu kaydederek, iki ülke arasında imzalanan 'stratejik ortaklık anlaşması'nın güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu bildirdi.