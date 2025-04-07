Fransa ve Mısır ‘stratejik ortaklık anlaşması' imzaladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kahire'de ‘stratejik ortaklık anlaşması' imzaladığı bildirildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda düzenlenen törende stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. İki lider, imza töreninin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Sisi, Kahire ile Paris arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.
Macron ile Gazze'de ateşkese geri dönülmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen Sisi, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik tüm çağrıları reddetme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Sisi, “Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadıkça, Orta Doğu'da barış ve istikrar hayal olarak kalacaktır” dedi.
Sisi, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasının ardından Kahire'de Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleme kararlılıklarını da ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın ‘tarihi ve stratejik ortağı' olarak tanımladığı Mısır'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Macron, Mısır'ın bölgesel ve ulusal istikrar ile refah yoluna eşlik etmek için Mısır'da olduğunu kaydederek, iki ülke arasında imzalanan 'stratejik ortaklık anlaşması'nın güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu bildirdi.
İsrail'in ateşkes sürecini bozarak Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasını barışın tesisi yolunda bir geriye gidiş olarak değerlendiren Macron, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasını kınıyoruz. Ateşkesin derhal yeniden sağlanmasını ve Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin salıverilmesini talep ediyoruz” dedi.