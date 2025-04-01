Fransa Başbakanı Bayrou'dan mahkemenin Le Pen kararına: Yargıyı eleştirmeye hakkımız yok

Bayrou, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda hükümete soru faslında, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı dava kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Öncelikle, bir hükümet sorumlusunun yargı kararını eleştirmesi mümkün değil. Hatta buna hakkımız olmadığını düşünüyorum." diyen Bayrou, yargı kararlarının ve yargıçların korunması gerektiğini söyledi.

Bayrou, görevleri kapsamında koşulsuz ve güçlü bir şekilde desteklemek gerektiğini savunarak, milletvekillerinin de yargıçlara yönelik bu desteği göstermesinin önemine dikkati çekti.

Temyiz hakkının bir hukuki prensip olduğunu belirten Bayrou, bazı yargı kararlarının geçici olarak uygulanmasıyla ilgili soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Bayrou, parlamentonun yargı kararlarının geçici olarak uygulanması konusunu görüşmesi gerektiğine işaret etti.

Le Pen'e neden ceza verildi?

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği yaptığı dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle iki kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları gerekçesiyle 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen hakkında dün, AB fonlarını zimmetine geçirmek suçundan 5 yıl siyasi yasak cezasının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere toplam 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Le Pen, hakkında verilen kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi tarafından dün yayımlanan bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet kararının esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez. " ifadeleri kullanılmıştı.







