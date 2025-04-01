Le Pen’e yolsuzluktan seçim yasağı: Hapis cezası da aldı

Aşırı sağın yükselişte olduğu Fransa’da, mahkeme hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen'i Avrupa Parlamentosu’na (AP) tahsis edilen fonları usulsüz kullandığı gerekçesiyle mahkum etti. Savcılar üç yılı ertelenmiş olmak üzere beş yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına çarptırılmasını istedikleri Le Pen’le ilgili ayrıca her türlü kamu görevinden 5 yıl men edilmesini talep etmişti. 2027’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Le Pen, karar doğrultusunda 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 5 yıl boyunca siyasetten menedildi. Kararla Le Pen 2027'de cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Temyize gidecek olan Fransız siyasetçi, anketlere göre gelecek seçimlerin favorisi gösteriliyordu.





KAMU GÖREVİNDEN MENEDİLDİ

Paris'teki mahkemede görülen davada Le Pen, karar açıklanmadan duruşma salonunu terk etti. Mahkeme, AP'nin toplam kaybının 2,9 milyon avro olduğunu ve Le Pen'in yaklaşık 474 bin avroyu zimmetine geçirdiğini kaydetti. Marine Le Pen'e beş yıl süreyle kamu görevinden men cezası verildi. Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Fransız siyasetçinin hapiste mi kalacağı yoksa elektronik kelepçe gibi kısıtlamalara mı tabi tutulacağı bilinmiyor. Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca 100 bin avro para cezasına da çarptırıldı.





PARTİSİNE FON SAĞLADI

Le Pen'in Avrupa Parlamentosu milletvekilli olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia edildi. Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisi’nden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı. "Kişisel bir zenginleşme yoktu. Ancak bir partinin zenginleşmesi vardı" diyen Yargıç Bénédicte de Perthuis, bunun parti finansmanı kurallarına aykırı olduğunu iddia etti. Savcılar geçen yıl, cezanın yalnızca 300 bin avro ve hapisle sınırlı kalmamasını, bunlara ek olarak beş yıllık siyaset yasağı verilmesini ve siyaset yasağının temyiz sürecini beklemeden derhal devreye girmesini talep etmişti.





ADAY OLAMAYACAK

Mahkemenin suçlu bulunan yerel politikacıların kamu görevlerinden derhal men edilmesinin yasal olduğu yönündeki kararı, temyiz süreci devam etse bile siyasi yasağın hemen yürürlüğe girmesi ve Le Pen’in 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne katılamaması anlamına geliyor. 2027'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday olamayacak olan Le Pen’in temyize gideceği açıklandı.





3 KEZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU

Marine Le Pen 2011'de babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe Partisi’nin liderliğini devraldı ve partinin kötü imajını silmeye çalıştı. 2018'de partinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi. 2012, 2017 ve 2022'de üç kez cumhurbaşkanı adayı oldu. Emmanuel Macron'un kazandığı son iki seçimde ikinci tura kaldı. 2022'de parti liderliğini Jordan Bardella'ya devretti ve partinin meclis grup başkanı oldu. Le Pen 2027'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de aday olmak istiyordu. Anketlere göre Le Pen seçimin favorisi gösteriliyordu.





SARKOZY’NİN SİYASİ KARİYERİ BİTMİŞTİ

Öte yandan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2015’te hakkında açılan yolsuzluk davasından hüküm giymiş ve yarış dışı kalmıştı. Daha sonra farklı davalarda da yargılanan eski Fransa liderinin siyasi kariyeri Fransa mahkemesince bitirildi. Sarkozy, 2007'de seçim kampanyasını Libya'dan gelen fonlarla yasa dışı olarak finanse etmekle suçlanmıştı.



