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Fransız Başsavcı Le Pen davasını değerlendirdi: Karar siyasi değil

Fransız Başsavcı Le Pen davasını değerlendirdi: Karar siyasi değil

13:461/04/2025, Tuesday
AA
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Fransa Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'i, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulan yargı kararını sorgulayan yorumlara tepki göstererek, bunun "adli bir karar" olduğunu belirtti.

RTL radyosuna konuk olan Heitz, Fransız siyasetçi Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadan çıkan karara gelen tepkileri değerlendirdi. Heitz, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır." ifadesini kullandı.

Bu kararın, kanuna uygun olarak ve Fransız parlamenterlerin daha önce kabul ettiği yasalar doğrultusunda alındığını belirten Heitz, yargıçlara yönelik şahsi saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Heitz, bu saldırıların cezai işleme tabi olabileceğini kaydetti.

Duruşma hızlıca açıklanacak

Marine Le Pen'in karara ilişkin açıklamalarında "son derece aşırıya kaçtığını" savunan Heitz, mahkemenin kararının, yıllarca süren soruşturma ve 2 ay süren tarafsız dava süreci sonucu alındığını dile getirdi. Temyiz süreciyle ilgili davanın 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde olup olmayacağı konusunda Heitz, "Teknik olarak bu muhtemelen mümkün, adli takvime göre değerlendirilmesi, incelenmesi gerekiyor." dedi. Heitz, bir sonraki duruşma tarihlerinin muhtemelen hızlıca açıklanacağını söyledi.



#Fransa
#Marine Le Pen
#Avrupa Parlamentosu

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