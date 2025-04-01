Fransız Başsavcı Le Pen davasını değerlendirdi: Karar siyasi değil

RTL radyosuna konuk olan Heitz, Fransız siyasetçi Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadan çıkan karara gelen tepkileri değerlendirdi. Heitz, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır." ifadesini kullandı.