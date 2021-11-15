Dünya Fransadan tehlikeli motosiklet kullanan Daltonların Instagram hesabının kapatılması talebi
AVRUPA

Fransa'dan tehlikeli motosiklet kullanan 'Daltonlar'ın Instagram hesabının kapatılması talebi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 3 gün önce "Daltonlar" isimli Instagram hesabının kapatılması talebini resmi olarak Facebook'a gönderdiklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Fransadan tehlikeli motosiklet kullanan Daltonların Instagram hesabının kapatılması talebi
Darmanin, Fransız polisinin "Daltonlar"ı durdurmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Fransa, Facebook'tan şehirde tehlikeli motosiklet kullanan "Dalton Kardeşler" kostümlü rapçi gruba ait sosyal medya hesabının kapatılmasını talep etti.

  • Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu Cnews televizyon programında, 3 gün önce "Daltonlar" isimli Instagram hesabının kapatılması talebini resmi olarak Facebook'a gönderdiklerini söyledi.

Facebook'un Daltonların hesabını hala neden kapatmadığına anlam veremediğini belirten Darmanin, “İçişleri Bakanlığı olarak artık sinirleniyoruz" dedi.

Darmanin, Fransız polisinin "Daltonlar"ı durdurmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Lyon kentinde, Many-GT lakaplı Mehdi Fiad isimli rap şarkıcısının klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından, bir grup rapçi kararı protesto etmek için yüzleri maskeli ve Red Kit çizgi filmindeki Dalton kardeşlere benzer kostümleriyle kentte motosikletli eylemler başlatmıştı.

  • Lyon başta olmak üzere Fransa'daki yetkilileri tedirgin eden "Daltonlar", eylemlerini sonlandırmak için arkadaşları Many-GT'nin serbest bırakılmasını şart koşmuştu.

Lyon'da 4 Kasım'daki Olimpik Lyon ve Sparta Prague karşılaşmasının devam ettiği sırada, iki genç "Dalton", sahaya fırlayarak turlar atmış ve maçın bir süreliğine durmasına neden olmuştu.

Kasımın ilk haftasında da bir "Dalton" Lyon-Corbas Hapishanesinin duvarına ve üzerindeki metal tellere tırmanarak protesto eylemi gerçekleştirmişti.

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