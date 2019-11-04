Fransa’nın PKK sicili

Avrupa’da terör örgütü PKK ile paravan kuruluşlarının hamiliğinde başı çeken Fransa, örgütün kurumsal yapılanması ve faaliyetleri için uygun ortam sağlayarak teröristleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu çerçevede 1980’li yılların başından itibaren PKK çeşitli siyasi partiler, dernekler, vakıflar ve enstitüler aracılığıyla Fransa’da varlık göstermeye başladı. Bugün en üst noktasında Fransa Demokratik Kürt Konseyi ile konumlandırılan ve terör örgütüyle organik bağı bulunan 24 sözde sivil toplum kuruluşu, ülkenin farklı şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Fransa’da ideolojik ve askeri anlamda eğitim faaliyetlerini sürdüren PKK’nın en bilinen kamplarından birisi olan ‘Mas Razal’ PKK’lıların buluşma noktası haline geldi. Millau nehri kenarında, Montredon ile Pierrefiche arasındaki dağlık arazide bulunan kamp şimdiye dek binlerce teröristi ağırladı.

Mas Razal

DESTEK ÇOK GÜÇLÜ

Millau nehri kenarında, Montredon ile Pierrefiche arasındaki dağlık arazi, Fransız özel birliklerinin eğitim alanlarından biri. Aynı bölgede PKK’nın ‘Mas Razal’ olarak bilinen kampı da bulunuyor.

Ülkede özellikle 80 ve 90’lı yıllar boyunca Sosyalist Enternasyonal, Yeşiller Partisi ve marksist-komünist-sosyalist derneklerin enstitü ve çeşitli organizasyonlar yoluyla PKK’yı doğrudan ya da dolaylı desteklediği biliniyor. PKK, Fransa içinde ve Fransa üzerinden sağladığı propagandayı diğer Avrupa şehirlerinde de güçlü bir zemin sağlamak için kullanıyor. Terör örgütü Fransa’da yazılı ve görsel medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. PKK’nın ülkedeki dergi, gazete ve kitap gibi yayınların satışından elde ettiği kazançlar, önemli bir gelir kaynağı durumunda.

ÖRGÜTÜN FİNANS VE MİLİTAN KAYNAĞI

PKK’nın Fransa’daki finansman ağı içerisinde ‘haraç toplama’, ‘bağış’ adıyla Kürt nüfusunun aylık gelirlerine ‘gönüllülük’ adı altında zorla el koyma, uyuşturucu ticaretinin ana dağıtım noktalarından biri olma ve özellikle Suriye’de DEAŞ ile savaşmak maksadıyla militan devşirme süreçleri bulunduğu biliniyor. PKK’nın sadece Fransa’da bağış toplama kampanyası ile 2016 yılında 5,3 milyon avro gelir elde ettiği raporlara yansımıştı. Örgütün, Fransa’da, paravan şirketler üzerinden kara para akladığı, aklanan bu paraların Suriye’de silah ve mühimmat alımında kullanılmak üzere kuryeler aracılığıyla Suriye’deki terör örgütlerine aktarıldığı iddia ediliyor.

TERÖRİSTLER SARAYDA

Fransa son dönemde terör seviciliğine yeni halkalar da ekledi. PKK/YPG’li teröristlerce 2016 yılında Paris’te sözde ‘Rojava temsilciliği’ kurulmasına göz yumdu. Türkiye’nin yoğun eleştirilerine rağmen halen faaliyette olan bu temsilcilik Fransa içerisinde PKK’nın siyasi bürosu olarak işlev görüyor. 2015 yılında Elysee Sarayı’nda YPG’li teröristler ağırlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Hollande, YPG’ye her anlamda destekte bulunacağını ifade etti. Koltuğun sahibi değişse de taktik değişmedi. Bu kez 2018’de Cumhurbaşkanı Macron, ‘SDG’ kılıfını kullanan teröristleri Elysee Sarayı’nda ağırladı ve onlara her türlü destek vaadinde bulundu.

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Petrol nerede Mösyö orada

Fransa, Suriye’de PKK işgalindeki bölgede 5 ayrı askeri noktada varlık göstermesine rağmen bu durumu resmi olarak kabul etmiyor. PKK destekçisi Fransa’nın Suriye’deki asker sayısının 200 civarında olduğu söyleniyor. Fransız askeri birlikleri Rakka’nın kent merkezinin kuzeyinde, Tabka hava üssünde, Ayn İsa’daki eğitim ve koordinasyon üssü ile Ömer petrol sahasındaki askeri noktalarda ABD ile varlığını sürdürüyor. Fransa’nın terör örgütlerine desteği PKK ile sınırlı değil. PKK’nın Suriye’deki işgalleri için bahane olarak kullanılan DEAŞ’a 2013-2018 yılları arasında Fransa’dan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı biliniyor. Terör örgütlerinin kurduğu network’ü besleyen Paris yönetimi, 80’lerden buyana Türkiye’nin elçilik ve temsilciliklerine yönelik saldırılara ise göz yumuyor.

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