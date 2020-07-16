Fransız dergisinden yeni skandal: Savaş tehlikesi kapıda

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız dergisi Le Point yine bir skandala imza attı. Türkiye'nin Ayasofya kararını ve Libya desteğini kapağına taşıyan dergi , bugünkü sayısında “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ PLANLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermemesi Batı basınında sık sık gündeme geliyor.

AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye'nin, dengeleri değiştirmesi de gündeme taşınan konular arasında.

AYASOFYA İLE ÇILGINA DÖNDÜLER

Batı medyası Danıştay'ın açıkladığı Ayasofya kararı sonrasında da çılgına dönmüştü. AB'nin tüm baskılarına rağmen Ayasofya'yı müze saçmalığından kurtaran Türkiye, AB ve Fransa için de büyük korku oldu .

Avrupa'da İslamofobik ve göçmen karşıtı aşırı sağ çizgisiyle tanınan dergi daha önce de Erdoğan hakkında skandal sözlere yer vermişti.

İLK SKANDAL DEĞİL

Dergi 24 Haziran seçimleri öncesinde de kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyarak diktatör ifadelerini kullanmıştı.

Derginin kurucusu olan ve 2016 yılında vefat eden Claude Imbert Müslüman ve göçmen karşıtı yazıları ve görüşleri ile dikkat çeken bir isimdi. İslam dinine ve göçmenlere yönelik yaklaşımlarının yanı sıra ırkçılık sınırındaki yorumları ile bilinen Claude Imbert'in, Le Point’ın yayın politikasında etkisi büyük.

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