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Gündem Hazımsızlık başladı Karar uluslararası öfkeye neden olabilir
İSTANBUL

Hazımsızlık başladı: Karar uluslararası öfkeye neden olabilir!

Danıştay 10. Dairesi beklenen Ayasofya kararını verdi. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair karar iptal edilirken yabancı medya kuruluşları bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında ise Danıştay'ın kararı hazımsız ifadelerle yer aldı. New York Times gazetesi haberi "Danıştay Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının yolunu açtı. Karar Ayasofya'nın 80 yıllık statüsünün iptal edilmesinin ve yapının ibadet yeri haline getirilmesinin önünü açtı. Bu karar muhtemelen uluslararası öfkeye sebep olacak" spotuyla duyurdu. BBC ise kararı "Tartışmalı karar" olarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kararı duyan vatandaşlar Ayasofya'ya koştu.
Kararı duyan vatandaşlar Ayasofya'ya koştu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar uluslararası basında hazımsızlık cümleleri ile paylaşılmaya başlandı.

ÖFKEYE SEBEP OLACAKMIŞ!

ABD'li New York Times gazetesi haberi "Danıştay Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının yolunu açtı. Karar Ayasofya'nın 80 yıllık statüsünün iptal edilmesinin ve yapının ibadet yeri haline getirilmesinin önünü açtı. Bu karar muhtemelen uluslararası öfkeye sebep olacak" spotuyla duyurdu.

YUNANİSTAN TEPKİLERİNE YER VERİLDİ

Yunanistan'ın daha önceki tepkilerine yer verilen haberde ise Yunanistan Dışişler Bakanlığı'nın Ayasofya ile ilgili kararların kabul edilemez olduğuna dair açıklamaları hatırlatıldı.

Haberde ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya müzesinin statüsüyle ilgili yapılacak herhangi bir değişiklikle ilgili önceden kendilerine bilgi verilmesi duyurusuna da yer verildi.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
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100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

TARTIŞMALI KARAR

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise kararı tartışmalı karar olarak duyurdu. Başlıkta "İstanbul'un ikonik müzesi camiye dönüştürülebilir" ifadeleri kullanılan haberde kararın tartışmalı bir karar olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA GEÇİLDİ

Danıştay'ın kararı AFP ve Reuters ajansları tarafından da son dakika olarak geçildi.

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