Hazımsızlık başladı: Karar uluslararası öfkeye neden olabilir!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar uluslararası basında hazımsızlık cümleleri ile paylaşılmaya başlandı.
ÖFKEYE SEBEP OLACAKMIŞ!
ABD'li New York Times gazetesi haberi "Danıştay Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının yolunu açtı. Karar Ayasofya'nın 80 yıllık statüsünün iptal edilmesinin ve yapının ibadet yeri haline getirilmesinin önünü açtı. Bu karar muhtemelen uluslararası öfkeye sebep olacak" spotuyla duyurdu.
YUNANİSTAN TEPKİLERİNE YER VERİLDİ
Yunanistan'ın daha önceki tepkilerine yer verilen haberde ise Yunanistan Dışişler Bakanlığı'nın Ayasofya ile ilgili kararların kabul edilemez olduğuna dair açıklamaları hatırlatıldı.
Haberde ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ayasofya müzesinin statüsüyle ilgili yapılacak herhangi bir değişiklikle ilgili önceden kendilerine bilgi verilmesi duyurusuna da yer verildi.
BREAKING: Turkey court revokes Hagia Sophia's museum status https://t.co/ynaA8ZX6F2 pic.twitter.com/l0WMgzzcOx
BREAKING: Turkey court revokes Hagia Sophia's museum status https://t.co/ynaA8ZX6F2 pic.twitter.com/l0WMgzzcOx— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2020
TARTIŞMALI KARAR
İngiliz yayın kuruluşu BBC ise kararı tartışmalı karar olarak duyurdu. Başlıkta "İstanbul'un ikonik müzesi camiye dönüştürülebilir" ifadeleri kullanılan haberde kararın tartışmalı bir karar olduğu ifade edildi.
SON DAKİKA GEÇİLDİ
Danıştay'ın kararı AFP ve Reuters ajansları tarafından da son dakika olarak geçildi.